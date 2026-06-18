Los audios del interrogatorio de Zapatero: «El dato mata relato, quien cobra es usted»

El expresidente Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional. J.J.Guillen | EFE

«No hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra»; «Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra»; «Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad»; «No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra»; Y eso es una verdad incuestionable»; «en mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión»; «Yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo ni de gestión ni de nada, nunca en mi vida»; «Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore ni sé lo que es»...

José Luis Rodríguez Zapatero dejó esas frases y otras muchas en la Audiencia Nacional después de más de dos horas de interrogatorio, cuando ya había negado la SEPI, el Gobierno, Santander, Venezuela, Dubái, las sociedades offshore, el petróleo, los chinos, el supuesto testaferro y la «Finance Boutique». Un verdadero frontón ante José Luis Calama. El expresidente declaró este miércoles como investigado en el caso Plus Ultra, pero solo contestó al juez y a su abogado. Ni a la fiscal. Ni a la acusación popular.

El audio del interrogatorio, de dos horas y 36 minutos al que ha tenido acceso este periódico, permite escuchar el pulso completo. Calama no fue dando rodeos. Empezó por advertirle de que algunas preguntas podían afectar a sus hijas o a su esposa. Y Zapatero, antes de entrar en materia, quiso fijar posición: «Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad».

A partir de ahí, casi todo fue una sucesión de negativas. Sobre Julio Martínez Martínez, 'Julito', administrador de Análisis Relevante y amigo suyo desde 2011, admitió una relación personal intensa, de running y amistad, y una relación profesional a partir de 2020. Pero negó que la sociedad se constituyera para él. «Es iniciativa empresarial y yo consultor», dijo. Tampoco hubo contrato escrito. «No se firma ningún contrato con Análisis Relevante. Así es», aceptó. Todo, según su versión, fue «un acuerdo dada la confianza».

Ese fue uno de los primeros choques con Calama. El juez le recordó que en los casos de fraude suelen aparecer contratos vacíos, pantallas y consultorías sin rastro. «Estamos todos los días con estos temas», le avisó. Zapatero insistió en que sus encargos llegaban verbalmente, por llamadas o reuniones. Sin hojas de encargo. Sin correos. Sin trazabilidad formal. «Yo desde luego no envié ningún Excel porque no he enviado un Excel en mi vida», se defendió cuando el juez sacó los listados de potenciales clientes.

Calama fue a los números. Análisis Relevante, explicó, tenía como ingresos a sociedades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Aldesa. Y como gastos aparecían sobre todo Zapatero y Whathefav, la empresa de sus hijas. La sospecha judicial es que esos informes pudieran servir de cobertura a comisiones por tráfico de influencias. Zapatero lo negó de raíz: «No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra».

La frase volvió varias veces, cada vez más seca. «No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable». Y después, ya con su abogado: «Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ante absolutamente nadie. No hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra».

El juez tiró entonces de chats. Leyó que Rodolfo Reyes, presunto accionista de facto de Plus Ultra, hablaba de que «acaba de hacerse el puente con ZP»; que Manuel Fajardo era «la pieza de ZP en Venezuela»; que se mencionaba una conversación de once minutos entre Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y Zapatero. El expresidente cortó en seco: «No he hablado en mi vida con el señor Sola» hasta el almuerzo que situó en 2024. A Ramón Gordils dijo no conocerlo. A Rodolfo Reyes, tampoco. A Camilo Ibrahim sí, pero lo desvinculó de Plus Ultra: «A mí nunca me ha hablado de Plus Ultra».

El interrogatorio entró en Venezuela. Zapatero admitió que viajó allí muchas veces, sobre todo por presos, contactos políticos y procesos electorales. Reconoció que 'Julito' le acompañó en algunas ocasiones. Pero negó negocios. «Yo no he hecho negocios en Venezuela». También negó que Martínez fuera su testaferro. «Es radicalmente falso». Sobre Fajardo como su hombre en Caracas: «No, para nada». Sobre un supuesto «grupo Zapatero» con Martínez y Fajardo: «Para nada. Para nada».

Calama no dejó que la declaración se convirtiera en una explicación general sobre Venezuela. «Todos conocemos, incluido el que suscribe, la labor humanitaria y aquí no se cuestiona en absoluto», dijo. Pero pidió hechos. Cuando salió el INAC venezolano y un mensaje de «gestión exitosa», Zapatero respondió que no recordaba a qué se refería. «Puede ser que fuera alguna cosa» vinculada a presos, dijo. «No recuerdo en absoluto».

La parte empresarial fue todavía más áspera. Zapatero defendió que sus informes eran generales, de geoestrategia, geopolítica y geoeconomía. No encargos específicos para cada empresa. Calama se paró ahí. Si eran genéricos, preguntó, cómo se justificaban pagos relevantes de clientes concretos. «Me está diciendo que son, digamos, una especie de urbi et orbi para quien lo quiera ver y pagar». El expresidente corrigió: eran informes para empresas que contribuían y para potenciales clientes. El juez volvió al dato: «Si volvemos a los gastos, que eso no engaña, quien cobra es usted». Y remató: «El dato mata relato».

Zapatero no cedió. «Sí, claro, porque era el consultor que realizó la actividad fundamental de informes y asesoría». Y cuando Calama comparó su papel con el de Sergio Sánchez, socio de Análisis Relevante, fue más tajante: «Quien trabaja intensamente soy yo».

Luego apareció Gertrudis, su secretaria. Calama sacó correos entre ella y Cristóbal Cano sobre facturas, conceptos e importes. Zapatero la protegió: «Mi secretaria Gertrudis Alcázar siempre ha actuado conforme a mis indicaciones». Calama le planteó otra lectura: que se estuviera buscando qué concepto poner para dar cobertura a operaciones. Zapatero lo negó: «No hay tráfico de influencias. Porque yo no influyo en nadie».

Whathefav llegó después. La empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, sus hijas. Zapatero la presentó como una sociedad de marketing digital, vídeos, seguimiento de comunicación y deportes electrónicos. «Yo no me he comunicado por correo electrónico», explicó. «He tenido siempre varias secretarias». Negó haber cobrado de Whathefav: «No, por supuesto». Y sostuvo que tenía «varios empleados» y clientes.

En la segunda parte, tras el receso, Portonovo y Dubái se comieron el arranque. Calama habló de una reserva gestionada por Gertrudis y un escolta de Zapatero para una comida a nombre de Julio Martínez. El expresidente no recordó si estuvo. «No lo puedo decir. No lo recuerdo. Con sinceridad, señoría». Al día siguiente, según el juez, Tomás Guerrero detalló documentación para una sociedad en la zona franca de Dubái. Zapatero explotó ahí: «Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore ni sé lo que es. Ni en serio».

También negó petróleo y China. Sobre una carta relacionada con empresas chinas y crudo venezolano: «Yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo ni de gestión ni de nada, nunca en mi vida». Y sobre China: «No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china, más que mi actividad en China ha sido de conferencias».

Al final, ya preguntado por sociedades y bienes, ofreció una autorización global: «Autorizo a que se investigue fuera de España en todo el mundo, si tengo alguna sociedad, algún bien, a todo». Calama aceptó el gesto, pero dejó una advertencia general: «La gente que maneja mucho dinero no está ni en las propiedades de las sociedades ni en la administración».