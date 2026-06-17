Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra y guarda silencio sobre las joyas encontradas en su despacho

Zapatero, llegando a la Audiencia Nacional este miércoles Mohammed Salem | REUTERS

José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este miércoles en el primer expresidente del Gobierno español en declarar como imputado ante un juez. El juez de la Audiencia Nacional lo interrogó como investigado por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en relación con su presunta intervención en el rescate de la compañía Plus Ultra, y por fraude fiscal y contrabando por las joyas encontradas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. Zapatero lo negó todo en lo que afecta a los dos primeros delitos, pero guardó silencio en torno a los dos segundos, alegando que necesita tiempo para conseguir la documentación que acredite la procedencia de las joyas.

Tras su declaración, el magistrado consideró que el exjefe del Gobierno «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba».

Julio Martínez

Se desmarca del presunto testaferro. Zapatero negó ante el juez haber tenido ninguna intervención en el rescate de la compañía aérea y se desmarcó de Julio Martínez Martínez, el empresario del que admitió haber cobrado 490.780 euros, a través de la empresa Análisis Relevante. Precisó que conoce a Martínez desde el año 2011 y que a partir del 2020 hizo para él trabajos de «consultoría global» con un contrato «verbal». El juez mostró su extrañeza por el hecho de que pudiera cobrar esas cantidades por ese procedimiento y Zapatero explicó que esas labores de consultoría se realizaban en ocasiones de forma oral.

El contrato del 1 %

Asegura que no lo conocía. Zapatero aseguró que desconocía que Martínez, investigado también en la causa, tuviera un contrato con Plus Ultra que le garantizaba el 1 % de los 53 millones de euros con los que fue rescatada por el actual Gobierno y que fue hallado por la Policía en el registro de la empresa de Martínez. Negó asimismo haber influido sobre ningún directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ni ante cualquier funcionario público para conseguir el rescate.

No conocía Reyes en 2021

Comió con Martínez Sola. El expresidente respondió durante más de tres horas a todas las preguntas del juez, que realizó un minucioso interrogatorio, y de su propio abogado, pero no a las de la Fiscalía Anticorrupción ni a las de la acusación popular, dirigida por el PP. Aseguró que no conocía en el año 2021, cuando se llevó a cabo el rescate, a Rodolfo Reyes, uno de los propietarios de Plus Ultra. Solo lo conoció en el año 2024, a pesar de que en uno de los mensajes intervenidos este empresario se refería a él como «nuestro pana Zapatero». Sí admitió haber mantenido una comida con Julio Martínez Sola, en junio del 2024.

Defiende a sus HIjas

Cobraron de manera legal.Zapatero puso también especial empeño en defender la actuación de sus hijas, propietarias de la empresa What the Fav, que percibieron casi un millón de euros de diferentes empresas por unas labores de maquetación de los informes que él elaboraba. Una actividad que, según declaró, fue completamente legal.

Compañía Offshore

Niega haberla encargado. El juez se interesó por la comida que supuestamente se celebró en el restaurante madrileño Portonovo, en la que, según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se acordó la creación de una sociedad offshore en Dubái para recibir la comisión por el rescate. Negó la supuesta creación de una compañía offshore para recibir en el extranjero y eludiendo a Hacienda las cantidades percibidas como comisión por ese rescate. Pero Zapatero dijo no recordar ese almuerzo, a pesar de que en la investigación consta que fue su secretaria, Gertrudis Alcázar, la que dio las instrucciones para la reserva. Aunque el dato lleva semanas siendo de dominio público, el investigado respondió que tendría que consultar su agenda. En todo caso, aseguró que nunca ha creado una sociedad offshore en ningún país. El exjefe del Gobierno presentó ante el tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse «la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta», asegurando, según consta en un comunicado distribuido a la prensa tras su declaración, que no tiene «absolutamente nada fuera de España».

Negocios en china

Un mensaje sin contestar. Respecto a otra de las líneas de investigación, los negocios de Zapatero en China, lo negó también todo y aseguró que solo ha estado en China como turista. Cuando el juez le mostró un correo en el que una compañía china le hacía una propuesta de negocio, respondió que nunca respondió a ese mensaje.

Comida con Escrivá

Solo para conocerle. Sobre la comida que mantuvo con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que según la UDEF fue un intento de lograr que se condonara una deuda a Plus Ultra, dijo que no fue una comida, sino un desayuno, y solo por su interés en conocerle.

El expresidente del Gobierno aplaza durante diez días cualquier explicación sobre las joyas

El expresidente del Gobierno optó por no responder a ninguna cuestión relacionada con lo que ha despertado mayor expectación desde su imputación: el hallazgo en una caja fuerte del despacho que el PSOE cede al expresidente de más de cien piezas de joyería a las que la tasación oficial encargada por el juez otorga un valor de más de 1,3 millones de euros. Era una de las cuestiones sobre las que el propio PSOE esperaba que el expresidente ofreciera explicaciones, dada la inquietud que había generado el hecho de que dispusiera de bienes tan valiosos.

Pero no hubo respuestas. El expresidente del Gobierno intentó sin éxito que el magistrado excluyera de la citación de este miércoles cualquier cuestión relacionada con este asunto, que le ha valido dos nuevas imputaciones por fraude fiscal y contrabando. El juez descartó esa posibilidad alegando que ese descubrimiento ya era conocido por Zapatero desde el registro de su despacho y que no añadía nada nuevo que justificara excluirlo, por más que haya abierto una pieza separada sobre esta materia.

Recurso del abogado

Ante ello, Zapatero no respondió a las preguntas relacionadas con las joyas y afirmó que en una semana o diez días como máximo estará en disposición de hacerlo, una vez que haya recibido los certificados solicitados para constatar su procedencia. Su abogado, Víctor Moreno, presentó un recurso de reforma por la negativa del juez a aplazar las preguntas vinculadas con las joyas. A su juicio, se trata de una «merma» en su derecho de defensa porque solo han pasado tres días desde que se decidió la apertura de esa pieza separada y la comparecencia de ayer. Asegura el letrado que en el procedimiento principal no se investigaba la posesión de esas joyas ni la obligación de declararlas.