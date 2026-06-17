Zapatero se convierte este miércoles en el primer expresidente en declarar como imputado en la Audiencia Nacional
REDACCIÓN
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El exlíder del PSOE accederá a la sede judicial por la puerta principal. El PP, como acusación unificada, será la única organización personada presente en el interrogatorio. El exjefe del Ejecutivo declara también por el hallazgo de las joyas con un valor de mercado millonario, pese a que propuso suspender esta parte de la comparecencia16 jun 2026 . Actualizado a las 05:05 h.
Este miércoles, poco antes de las nueve de la mañana, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entrará por el acceso principal de la sede de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de