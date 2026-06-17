Zapatero se convierte este miércoles en el primer expresidente en declarar como imputado en la Audiencia Nacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su declaración en el Senado el pasado 2 de marzo. Chema Moya | EFE

Este miércoles, poco antes de las nueve de la mañana, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entrará por el acceso principal de la sede de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de