Vota y opina: ¿Te han convencido las palabras de Zapatero sobre su «decencia y honradez» tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional?
ESPAÑA
El juez Calama no aprecia riesgo de fuga, pero considera que «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre el expresidente17 jun 2026 . Actualizado a las 15:47 h.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentó este miércoles a su primera declaración en la Audiencia Nacional respecto al caso Plus Ultra. Durante su comparecencia, Zapatero destacó que su actuación siempre estuvo sujeta a la «decencia y honradez». Con todo, y pese a rechazar retirar el pasaporte del socialista, el juez Calama mantiene intactos «los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre el expresidente. Y a ti, ¿te han convencido las palabras de Zapatero en la Audiencia Nacional?
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