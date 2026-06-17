Vota y opina: ¿Te han convencido las palabras de Zapatero sobre su «decencia y honradez» tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional?

Zapatero, llegando a la Audiencia Nacional este miércoles Mohammed Salem | REUTERS

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentó este miércoles a su primera declaración en la Audiencia Nacional respecto al caso Plus Ultra. Durante su comparecencia, Zapatero destacó que su actuación siempre estuvo sujeta a la «decencia y honradez». Con todo, y pese a rechazar retirar el pasaporte del socialista, el juez Calama mantiene intactos «los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre el expresidente. Y a ti, ¿te han convencido las palabras de Zapatero en la Audiencia Nacional?

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