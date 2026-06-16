El ministro Urtasun apoya el plan de Rufián de una candidatura de izquierdas, pero reclama negociar los liderazgos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el director de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo; y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. este martes. Patricia Cristóbal | EFE

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, apoya el proyecto de Gabriel Rufián de aglutinar a la izquierda del PSOE en una gran coalición de cara a las próximas elecciones generales, pero cree que antes habría que cerrar «en positivo» el tema de los liderazgos.

En una entrevista en RTVE, el ministro recordó el «éxito» de Sumar en los comicios del 2023 que atribuyó a «una cabeza de lista extraordinaria», en referencia a la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a «una coalición de muchísima gente, de muchísimos partidos por todo el territorio y también de mucha gente que no forma parte de ningún partido que quiso sumarse a la campaña». Un éxito al que, dijo, aspiran «volver a repetir».

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Además, el portavoz de Sumar agradeció al portavoz de ERC en el Congreso que haya «ayudado a abrir el debate». En este sentido, preguntado por las palabras del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sobre la necesidad de establecer unas primarias abiertas en los espacios de la izquierda, Urtasun se limitó a decir que lo importante es que se trate de un debate en positivo. «Que lo hagamos pensando en el bien superior, que es armar una candidatura para revalidar una mayoría de izquierdas en este país. Yo estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta que se haga», agregó.

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Movilización del electorado

El ministro insistió en que en este momento Sumar se encuentra «pensando de qué manera vuelve a movilizar a la gente» antes que en el nuevo liderazgo de la formación tras el anuncio de Yolanda Díaz de no repetir como candidata. Urtasun quiso dar un mensaje de tranquilidad y confianza a sus electores y mantuvo que presentarán una candidatura fuerte. «Los nombres vendrán después, pero ahora, lo más importe es movilizar a nuestros simpatizantes».

El portavoz magenta consideró que la izquierda es ahora más importante que nunca por «las fuerzas reaccionarias que avanzan por todo el mundo» y mostró su orgullo porque en España «las cosas son distintas». «Estamos gobernando para ampliar derechos», sostuvo. También señaló que un hipotético gobierno del PP y Vox solo supondría una regresión y cuestionó que los dos partidos de derechas mantengan reformas como la que el lunes pasado se pactó sobre la despenalización de los delitos de injurias contra la Corona y contra sentimientos religiosos.