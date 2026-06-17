El PSOE reafirma su apoyo a Zapatero tras declarar y rechaza las condenas «anticipadas»

Imagen de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El PSOE ha reafirmado este miércoles su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional así como su respeto a la Justicia, pero ha rechazado «los juicios paralelos y las condenas anticipadas».

Los socialistas han subrayado en un comunicado que mantienen su confianza en Zapatero tal como han hecho hasta y han incidido en la importancia de defender la presunción de inocencia de cualquier persona. «Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos», han afirmado.

Los socialistas también respaldas las explicaciones dadas por Zapatero en un comunicado en el que proclama su inocencia. Para los socialistas, Zapatero ha manifestado su voluntad de «seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia».

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En ese sentido valoran que el expresidente haya presentado en la Audiencia Nacional una «autorización universal voluntaria» para demostrar que no tiene sociedades, dinero, productos financieros u otros activos fuera de España. Con todo, el PSOE ha hecho hincapié en que siguen reivindicando el «legado» de Zapatero, «un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España». «Ese legado sigue plenamente vigente», han apostillado los socialistas.