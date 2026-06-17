El PSOE denuncia filtraciones de la investigación secreta sobre la caja de Ferraz
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El partido, que insinúa que la UCO estaría detrás del supuesto soplo, pide a Anticorrupción que investigue la publicación de documentos de la pieza reservada que instruye Ismael Moreno17 jun 2026 . Actualizado a las 16:58 h.
El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por las filtraciones de la pieza secreta en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico realizados desde la caja de Ferraz entre el 2017