El PSOE denuncia filtraciones de la investigación secreta sobre la caja de Ferraz

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO
Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO

El partido, que insinúa que la UCO estaría detrás del supuesto soplo, pide a Anticorrupción que investigue la publicación de documentos de la pieza reservada que instruye Ismael Moreno

17 jun 2026 . Actualizado a las 16:58 h.

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por las filtraciones de la pieza secreta en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico realizados desde la caja de Ferraz entre el 2017

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