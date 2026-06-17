El PSOE denuncia filtraciones de la investigación secreta sobre la caja de Ferraz

Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por las filtraciones de la pieza secreta en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico realizados desde la caja de Ferraz entre el 2017