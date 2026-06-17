El PP debatirá en el Senado la moción que impidió presentar Armengol

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno a principios de junio. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El Pleno del Senado prevé votar el próximo jueves 24 de junio una moción del PP en la que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones, «de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa». Ese texto reproduce literalmente la enmienda que Junts presentó en el Congreso pero que la Mesa impidió votar.

Además, los populares defienden la necesidad de que el Gobierno y su presidente «asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE, que desembocaron en la investigación de dos secretarios de organización».

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En la moción, el PP constata «el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático».

El debate y la votación de esa moción en la Cámara Alta se producirán el mismo día en que el jefe del Ejecutivo comparecerá en el Congreso a petición propia y de sus socios para informar del último Consejo Europeo y de las investigaciones judiciales que afectan a su partido.