La policía busca material pedófilo en los dispositivos del logopeda asesinado en Valencia

Agentes de la Policía Nacional en el registro de la clínica del logopeda asesinado en Valencia Raquel Segura | EFE

Los investigadores de la Policía Nacional siguen teniendo serias dudas sobre la veracidad de los supuestos abusos sexuales que el detenido por matar al logopeda de su hijo, en una clínica de Valencia en la tarde del pasado lunes, asegura que le habrían llevado a cometer su crimen, al sorprender al especialista en actitud sospechosa y con el menor, de tres años, sin pantalones ni pañal. Si bien la versión que da el autor confeso del homicidio coincide con la de su familia y es totalmente plausible a la espera de confirmarla con otros elementos de prueba. Entre estas pruebas que apuntalen su testimonio y el presunto móvil del asesinato está el análisis de los dispositivos electrónicos —móvil, ordenador y discos duros— en busca de posibles archivos que contengan pornografía infantil.

Agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional y del equipo de policía científica especializados en inspecciones oculares realizaron durante la mañana de este martes dos registros en profundidad tanto en la clínica de Logopedia y Psicología de la calle Ingeniero La Cierva de Valencia, donde se produjo el crimen, como en el domicilio de la víctima, precisamente para establecer si hay alguna prueba objetiva de los supuestos impulsos pedófilos que le atribuye el presunto asesino.

También se ha interrogado a familiares de la víctima y de su entorno más próximo, los cuales descartan por completo indicios de cualquier posible desviación sexual de este tipo en el fallecido. Vicent D. C., de 32 años, llevaba una vida estable, con novia desde hacía tres años, con la que residía y con la que quería formar una familia. Anteriormente había tenido otras parejas. Su madre, maestra jubilada, lo sustituía en ocasiones en la clínica cuando él estaba de baja, como cuando hace un año tuvo un accidente de moto. Además de ser graduado en Logopedia, y contar con un Master en Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de València, la víctima estaba cursando la carrera de Psicología.

Sin cámaras en la clínica

Ningún indicio hay de posibles abusos sexuales a menores anteriores al episodio que interpretó el padre del niño de tres años detenido por matar al logopeda con una navaja bandolera de quince centímetros, que el arrestado portaba encima cuando se produjo el crimen y que fue intervenida por la Policía en el interior de la clínica junto al cadáver. Respecto a las supuestas grabaciones de las cámaras de seguridad que este exigió que le mostrara el especialista tras sorprenderlo durante la terapia, según han podido confirmar los agentes durante la inspección, la clínica no cuenta con sistema de videovigilancia que pudiera captar el momento de la agresión dentro de la sala de consulta ni tampoco en la entrada del local.

David G. S., de 24 años y sin antecedentes, se entregó a las seis y cuarto de la tarde del pasado lunes en la comisaría de Burjassot después de dejar a su hijo de tres años en su casa del barrio de Benimàmet. Con las manos todavía ensangrentadas el homicida confeso reconoció que acababa de matar al logopeda de su hijo tras sorprenderlo abusando sexualmente de él, y detalló a los agentes lo ocurrido. Versión que está siendo ahora investigada por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Detenido un hombre por matar al logopeda de su hijo en Valencia al creer que había abusado del niño La Voz

Colpisa ha podido hablar con varios padres que llevan a sus hijos a la clínica del logopeda asesinado, que él gestiona y en la que trabaja solo en compañía de un psicólogo que acude determinados días de la semana, y todos ellos coinciden en señalar que jamás ha tenido un comportamiento raro con los menores que les pueda hacer pensar que lo que relata el detenido es cierto, y que les genere dudas sobre si sus hijos han podido sufrir algún tipo de abuso sexual. Una madre que lleva a su hijo de cuatro años y medio desde hace seis meses a dicho especialista del habla asegura que incluso le ha preguntado al pequeño de distintas formas, tanto directamente como con juegos para sonsacarle si el logopeda le tocaba o le hacía algún juego fuera de lo normal, y lo descarta totalmente. Además, al igual que otros padres, señala que es imposible estar en la sala de espera y no darse cuenta de lo que está pasando dentro porque «se escucha todo», al estar separada la sala por una pared de pladur.

Otro aspecto que no les encaja a los usuarios de la clínica es que la puerta del local se cierra y para poder volver a entrar hay que tocar el timbre. «Si el hombre salió a fumar no entiendo cómo pudo volver a entrar, o se la dejó abierta a propósito o Vicent le abrió», apunta otra madre que lleva desde hace años a su hijo con problemas de autismo a este logopeda.

Sara comenzó a llevar a su hijo con solo siete años en el 2017. En estos nueve años, con sesiones dos veces a la semana, nunca ha tenido ningún reproche hacia el logopeda asesinado. «Le estaré siempre agradecida, con él mi hijo aprendió a hablar, a escribir y a silbar. Yo sé que él no ha hecho nada», asegura esta madre. «Deseo que se limpie su nombre, no se puede destruir a una persona así después de muerta, tiene que ser un error. Solo tienen la versión de su asesino», le defiende con insistencia una de las usuarias más antiguas de la clínica. «Por sus manos han pasado muchos niños en estos diez años y nunca se ha visto nada raro, su comportamiento con ellos era intachable», añade. La mujer comenzó a llevar a su hijo a dicho logopeda por recomendación del centro escolar, que le derivaba casos de niños con dificultades y necesidades especiales de logopedia. «¿Cómo nadie se va a dar cuenta en todo este tiempo si fuera cierto que abusa de niños?», se pregunta, incredulidad que es compartida por todos los entrevistados.

Por el momento la Policía Nacional no ha tomado declaración a padres de otros niños, salvo que encuentren algún indicio que corrobore la versión del detenido, quien será puesto a disposición judicial cuando concluyan el atestado policial, que será remitido al Juzgado número 11 de Valencia, encargado del caso. La única madre interrogada como testigo es la que se topó con el detenido esa misma tarde nada más ocurrir el crimen, una hora antes de que se entregara este en Burjassot, cuando acudía con su hijo a la consulta fijada. «Vicent no está», fue lo único que les dijo el homicida confeso.