Mouliaá responde desde una piscina en Dubái a la orden de detención del juez

Mouliaá, tras declarar el jueves 16 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla Rodrigo Jimenez | EFE

El juez Arturo Zamarriego dictó este martes una orden de detención contra la actriz Elisa Mouliaá por desatender hasta en tres ocasiones una citación judicial como investigada por presuntas calumnias a Errejón. Mientras el magistrado emitía la orden de arresto, Mouliaá subía a sus redes sociales un vídeo disfrutando en la piscina de los calores de Dubái.

En las imágenes difundidas por la actriz se la ve posar en una piscina, en un columpio entre rascacielos y recorriendo las lujosas avenidas de la ciudad. Todo bajo el ritmo de Baile inolvidable de Bad Bunny.

La disputa judicial entre la actriz y el exdiputado comenzó hace cinco años. Ella le denunció por presuntos abusos sexuales y este le devolvió la demanda por presuntas calumnias. La causa principal, la de los supuestos abusos, aún está pendiente de la decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid tras deliberar sobre los recursos presentados por las partes. Pero en la pieza secundaria presentada por las presuntas calumnias de Mouliaá hacia Errejón, la actriz debía comparecer como investigada y se ha saltado la citación hasta en tres ocasiones. Las dos primeras, «por motivos personales», la de este martes, aún se desconoce el motivo.