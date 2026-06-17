Lee el comunicado íntegro de Zapatero: «La verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda»

1/8 Imagen inédita en democracia: un expresidente del Gobierno entrando en la Audiencia Nacional como imputado. J.J.Guillen | EFE 2/8 José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS 3/8 El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir los escalones de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad J.J.Guillen | EFE 4/8 Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena. J.J.Guillen | EFE 5/8 El expresidente ha entrado en la Audiencia Nacional ante un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática Borja Sanchez-Trillo | EFE 6/8 Mohammed Salem | REUTERS 7/8 Unos 200 periodistas y medios gráficos y más de 50 cámaras de televisión estaban apostados frente a la sede del órgano judicial para cubrir esta cita inédita Eduardo Parra | EUROPAPRESS 8/8 Borja Sanchez-Trillo | EFE

«Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.

Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.

He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.

Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias».