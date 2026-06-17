La investigación de los guardias civiles fallecidos en Huelva está «en fase inicial», según Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión del Congreso de este miércoles. Gabriel Luengas | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles en el Congreso que la investigación por los dos guardias civiles fallecidos mientras perseguían a unos 150 kilómetros de la costa de Huelva a una narcolancha, se encuentra en una «fase inicial», pero «con la máxima diligencia para esclarecer completamente los hechos y depurar las responsabilidades que procedan».

Al hilo de esto, el ministro se refirió a las críticas de los últimos meses manifestando que no se puede «normalizar el uso malintencionado del dolor ajeno cuando el único objetivo es el de encender hasta el extremo el enfrentamiento en el que la derecha y, por supuesto, la ultraderecha se han tristemente acomodado».

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«Un operativo como los muchos que cada día se ponen en marcha en la lucha contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Durante esta persecución, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron, produciéndose un fuerte impacto entre ellas. Y fue este impacto el que provocó, por un lado, las lesiones de los dos agentes heridos y, por otro, el lamentable fallecimiento de los dos guardias civiles, uno de ellos en ese mismo momento y el otro cuando era trasladado al hospital», detalló.

Sobre esto, el ministro ha indicado que ese mismo día la GC activó el protocolo de apoyo a la familia y compañeros de las víctimas. En cuanto al procedimiento judicial, ha señalado que se han incoado diligencias previas en los tribunales de instancia competentes de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz) y, paralelamente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, tras la recopilación y análisis y aseguramiento de todos los elementos de prueba, trabaja con la Fiscalía Antidroga para dar cuenta de los resultados a la investigación que finalmente ha asumido la Audiencia Nacional.

Más inversión

Paralelamente, Marlaska detalló que en el 2026 la inversión asciende a casi 39 millones de euros —1,3 más que el año pasado— y que, sin ninguna duda, se destinará «al refuerzo de las plantillas policiales y la mejora de la dotación de medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación».