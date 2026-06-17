Feijoo acusa a Sánchez de «cobarde» por el veto a la enmienda que exigía elecciones y este le tacha de «Torquemada de la vida»

Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez protagonizaron este miércoles un áspero rifirrafe en el Congreso a cuenta del veto del PSOE y Sumar a las enmiendas de PP y Junts que exigían al presidente del Gobierno un adelanto electoral. En una sesión de control marcada por la primera declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra, el líder de la oposición acusó al jefe del Ejecutivo de ser «un cobarde» y «no un demócrata» por bloquear en la Mesa, donde los dos socios del Gobierno tienen mayoría, la iniciativa que iba a votarse este jueves. «Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento, usted no es un demócrata», espetó.

Sánchez ironizó con que el líder del PP vaya de «Torquemada de la vida» y pretenda erigirse en «atalaya moral» desde «la sede de un partido financiado por la corrupción» y una vez más le acusó de haber sido elegido presidente de su partido «para tapar la corrupción de la señora Ayuso», en alusión a la causa contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid archivada por la Fiscalía Anticorrupción ante la ausencia de «indicios de la comisión de infracciones penales». El presidente reprochó además a los populares que ejerzan una «oposición destructiva» al «votar sistemáticamente en contra de todo aquello que beneficie a la gente de a pie».

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo anunció que el Gobierno aprobará el próximo 29 de junio un nuevo paquete de medidas anticrisis «de protección al tejido productivo y a la ciudadanía» para responder a los efectos de la guerra en Irán, a la espera de verificar el alcance del alto el fuego entre Washington y Teherán. Sánchez retó a Feijoo a respaldar el decreto si quiere «dignificar la política». «Las elecciones se van a celebrar -alegó- pero la pregunta no es esa sino qué país se va a presentar en el 2027, si es mejor país o peor país que el de 2018 y la respuesta es que es mejor en términos de crecimiento económico, de empleo y desigualdad».

«Está acabando con la fe»

Pero al margen del choque entre el presidente y el líder de la oposición, la sesión evidenció también las brechas abiertas entre el Ejecutivo y algunos socios del bloque de investidura. El PNV, por boca de su portavoz Maribel Vaquero, advirtió a Sánchez de que «está acabando con la fe» en su Gobierno y le instó a presentar unas nuevas Cuentas, después de «tres años mareando la perdiz». «Usted necesita como respirar el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto como solo los Presupuestos Generales del Estado», avisó. «¿Cuenta usted con una mayoría suficiente para aprobar estos Presupuestos?», inquirió. «Preséntelos y si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuelva y convoque elecciones», le instó.

Desde Unidas Podemos, Ione Belarra fue aún más crítica. Acusó al Gobierno de traicionar la confianza de sus votantes. «Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó», reprochó. Belarra contrastó el inicio de la declaración de Zapatero con la situación de los pensionistas. «Hoy, mientras Jesús sigue cobrando su pensión de mierda, presidente, empieza a declarar el presidente Zapatero y cada día conocemos más y más informaciones sobre la corrupción», denunció.

Sánchez respondió a sus antiguos aliados reivindicando los datos de crecimiento y empleo, la revalorización de las pensiones y la subida del SMI. Defendió que los nuevos Presupuestos serán «coherentes en lo social, en la transformación digital y en el rigor fiscal» y sostuvo que el Gobierno hablará «con los grupos parlamentarios que se prestan al diálogo». «Quienes queremos y defendemos los derechos de la gente, estamos aquí. No allí», zanjó el presidente señalando a la bancada del PP.