Los Veintisiete celebran el pacto en Irán y piden participar en el proceso de paz

Ursula von der Leyen y António Costa, ayer en Ginebra. DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos fue recibido con alivio en Europa, que no ha participado activamente en la guerra, pero ha sentido su impacto, especialmente en los precios de la energía. La paz, además, llega en una semana cargada para la agenda política europea, con la cumbre del G7 en Évian (Francia), el encuentro de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas y el Consejo Europeo con los líderes de los Veintisiete.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el fin de las hostilidades a través de un comunicado, en el que destacó la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y el fin del programa nuclear iraní para garantizar la estabilidad regional. Además, la alemana exigió el fin de los ataques al Líbano por parte de Israel —sin mencionar al Estado hebreo— ya que «no puede haber paz en Oriente Medio mientras arde el Líbano».

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Von der Leyen repitió este mensaje a su llegada a la cumbre del G7, esta vez junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa. El portugués, por su parte, se mostró dispuesto a que Europa lidere «una paz duradera en Oriente Medio», una vez se reabra Ormuz y terminen los bombardeos en territorio libanés.

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El acuerdo también llegó a tiempo para el Consejo de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. Antes de comenzar, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, lo describió como «el primer paso para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones de temas vitales como el programa nuclear», esperando que la firma del viernes devuelva la normalidad en el comercio mundial. En la misma línea que Costa, Kallas confirmó que la Unión Europea quiere participar en el proceso de paz regional y ya ha hablado con Irán, Estados Unidos y los países del Golfo. «Tenemos experiencia a la hora de negociar en materia nuclear, también podemos proporcionar otros tipos de ayuda», explicó la estonia. Sin embargo, Kallas fue menos vehemente en apoyar al Líbano como sí fueron sus homólogos de la Comisión y el Consejo Europeo, ciñéndose a desear que la paz incluya a Beirut y recordando la ayuda europea al país.

También se pronunció rápidamente el E4, el grupo formado por Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Las cuatro potencias europeas anunciaron su voluntad de levantar las sanciones a Irán en respuesta a su desarme nuclear. Además, describieron el acuerdo como «una oportunidad para estabilizar de nuevo la región y la economía global» y ofrecieron su ayuda para asegurar el desminado de Ormuz.

En clave española, Pedro Sánchez usó las redes sociales para saludar el acuerdo de paz. «Celebremos. Pero no olvidemos. Y aprendamos de una vez por todas que la guerra es un fracaso. El diálogo y la diplomacia son el único camino», escribió el presidente del Gobierno en su perfil de X. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, elogió desde Luxemburgo cómo «el diálogo y la diplomacia pueden responder todos los diálogos pendientes». Sobre el Líbano, Albares pidió paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Sin embargo, el jefe de la diplomacia española se mostró prudente respecto a la futura participación española y europea en la paz de la región.

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La UE quiere sustituir a la ONU

La situación en el Líbano protagoniza ahora el debate comunitario. Más allá de pedir respetar la soberanía de este país, Europa se prepara para preservar la paz sobre el terreno sustituyendo a la misión desplegada por las Naciones Unidas en territorio libanés desde hace casi 50 años.

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, confirmó que uno de los temas en el Consejo de este lunes era la creación de una misión de paz europea en el Líbano que sustituya a la UNIFIL. España es una de las impulsoras de esta propuesta, tal y como confirmó el ministro Albares. «Ahí puede jugar un papel fundamental la UE», explicó el jefe de la diplomacia española.

UNIFIL fue establecida por la ONU en el año 1978 tras la invasión por Israel del sur del Líbano, zona usada por grupos armados palestinos para lanzar ataques a territorios israelíes. Tras el conflicto entre Israel y Hezbollah del año 2006, su mandato fue ampliado. Actualmente, forman parte de UNIFIL más de 7.400 cascos azules de 47 países diferentes, entre ellos España, que tiene desplegados casi 700 efectivos. El Consejo de Seguridad ha prolongado la misión hasta finales de este 2026.

Los países árabes viven el armisticio entre el optimismo y la desconfianza

El memorando de entendimiento para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, y su extensión al cese de hostilidades israelíes en el Líbano, ofreció ayer un rayo de esperanza a los libaneses y al resto de países árabes, que se debaten entre el optimismo y la desconfianza ante la posibilidad de que alguna de las partes lo incumpla.

Más positivos son los iraníes, que recibieron con alivio el anuncio y esperan que el fin de los ataques ayude a mejorar la paupérrima situación económica del país y por ende sus vidas. La céntrica plaza de Enqelab de Teherán rebosaba de actividad ayer, con el habitual intenso tráfico, una fuerte presencia policial, y gente yendo y viniendo con nuevas esperanzas de que el acuerdo les permita retomar sus vidas tras 39 días de bombardeos diarios y 69 de un frágil alto el fuego que dejó al país en una suerte de limbo.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, advirtió de que cualquier acuerdo con Irán seguirá siendo frágil a menos que aborde el apoyo de Teherán a grupos armados chiíes en toda la región de Oriente Medio, incluidos los rebeldes hutíes.

Por su parte, el Gobierno de Marruecos consideró que el tratado garantiza «de manera duradera» la libertad de navegación marítima en el Estrecho de Ormuz. «Marruecos insta a la pronta aplicación y al pleno respeto de este acuerdo, y agradece a los mediadores por sus esfuerzos que han facilitado este progreso», apuntó el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado.

Hamás celebra la paz

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) celebró el anuncio a través de un comunicado difundido por el diario Filastin, afín al grupo, en el que trasladó sus «más sinceras felicitaciones a la República Islámica de Irán y a su pueblo», y destacó la «firmeza» del país asiático en la defensa de sus intereses «frente a las presiones y los desafíos».

El Reino Unido, Francia y Alemania piden abrir Ormuz, y España que se proteja al Líbano

Los gobiernos de Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia celebraron ayer «con gran satisfacción» el anuncio del «memorando de entendimiento» entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que calificaron de «urgente» que se reabra el estrecho de Ormuz con una «incondicional» libertad de navegación y «sin restricciones».

«Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento [...]. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Catar y el resto de mediadores, por este avance diplomático», indicaron los líderes de esos cuatro países en una declaración conjunta en la cual tildaron de «esencial» la «reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones».

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, incidió además en que «diálogo y negociación pueden resolver los asuntos pendientes y garantizar el alto el fuego, también en el Líbano», mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió: «La postura firme y de larga data del Reino Unido sigue siendo que Irán nunca debe poseer armas nucleares».