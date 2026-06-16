El último informe de la UCO ensancha las sombras sobre la caja de Ferraz: facturas extracontables, contratos simulados...
COLPISA / MADRID
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los agentes detectan pagos que no aparecen en los libros entregados por el PSOE y rastrean abonos canalizados mediante despachos y consultoras16 jun 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no afirma en su último informe que el PSOE dispusiera de una caja B. Pero el atestado remitido al juez Santiago Pedraz sí acumula indicios que arrojan