El último informe de la UCO ensancha las sombras sobre la caja de Ferraz: facturas extracontables, contratos simulados...

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, llegando a los juzgados de Tafalla (Navarra) el lunes pasado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no afirma en su último informe que el PSOE dispusiera de una caja B. Pero el atestado remitido al juez Santiago Pedraz sí acumula indicios que arrojan