La UCO requisa una agenda de Cerdán que acredita que dirigía las acciones de Leire

Cerdá, llegando a los juzgados de Tafalla (Navarra). EFE TV | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino varias agendas de Santos Cerdán y sostiene en un nuevo informe que este dio «instrucciones verbales» al personal del PSOE para autorizar «cualquier viaje» solicitado por Leire Díez. El atestado 98/2026, fechado el 11 de junio y remitido al juez Santiago Pedraz, refuerza la conexión orgánica, logística y económica entre Ferraz y la red atribuida a la exmilitante socialista: viajes pagados por el partido, despachos contratados a petición del entonces secretario de organización, consultoras bajo su «supervisión y control» y un documento estratégico de Leire localizado entre las pertenencias de Cerdán.

El hallazgo más comprometedor para el ex número tres del PSOE apareció en el registro practicado en la sede de Ferraz el pasado 27 de mayo. La UCO explica que se autorizó la ampliación de las diligencias para recopilar documentación y dispositivos informáticos «dado que habían pertenecido a Cerdán» hasta su cese como secretario de organización. Entre esa documentación —escondida en el tercer sótano de Ferraz en un almacén bajo llave—, los agentes localizaron un impreso que coincidía con el documento de texto «2024-11-19 Incumplimientos», hallado previamente en el portátil Lenovo intervenido a Díez en diciembre del 2025.

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Para la UCO, que ese documento estuviera también en poder de Cerdán «pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire». El texto aludía a «muchas de las líneas de actuación desarrolladas» por la fontanera: José Manuel Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, Javier Pérez Dolset, Gonzalo Boye, Luis Sáenz de Tejada, el fiscal José Grinda, el fiscal jefe Alejandro Luzón y la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso contra David Sánchez, hermano del presidente.

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El «piso franco del PSOE»

Los agentes hallaron facturas del alquiler de un piso de la calle Diego de León de Madrid al que, según un testigo, Díez y Javier Pérez Dolset se referían como «un piso franco del PSOE» para celebrar reuniones. El informe ampliatorio remitido al juez no sostiene que ese inmueble fuera propiedad del partido ni que Ferraz pagara el alquiler, pero sí reconstruye su uso como despacho o sala de encuentros de la trama y sitúa allí al menos dos reuniones de la fontanera, Cerdán y Pérez Dolset: el 25 de septiembre y el 16 de octubre del 2024.