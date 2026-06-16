Sumar presiona al PSOE por las joyas de Zapatero y la directora de la Guardia Civil

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

La convulsa semana a la que se enfrenta el PSOE desde este lunes, con la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado, la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado, la citación de Zapatero en la Audiencia Nacional y la de la fiscal general del Estado, también en la Cámara Alta aumenta la presión sobre Ferraz, no solo por parte de la oposición —que sigue reclamando un adelanto electoral—, sino del bloque progresista, que exigen, cada vez de manera más rotunda, explicaciones por parte de los socios mayoritarios del Gobierno. Reflejo de ello es la petición que Sumar elevó este martes al Ministerio de Exteriores para que detallen los regalos recibidos por todos los exjefes del Ejecutivo, al tiempo que reclamaron «respuestas contundentes» en relación a las investigaciones que rodean a los socialistas.

«Si el señor Zapatero tenía joyas por el valor de 1,3 millones de euros, qué no tendrá el señor Aznar, o qué no tendrá el señor Felipe González», cuestionó la dirigente de Sumar Tesh Sidi. Una iniciativa que perseguiría un doble objetivo: relacionar las joyas con una posible dádiva y extender la sombra de la sospecha quienes precedieron en el cargo. De hecho, señaló que las joyas localizadas en el marco de la operación por el rescate de Plus Ultra podrían proceder de países árabes y llegó a vincular su procedencia con el Reino de Marruecos. Y se preguntó, incluso, si resultaron ser un obsequio del país norteafricano para que España cambiase su postura respecto al Sáhara Occidental, en alusión al giro de posición que protagonizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reconocer la soberanía marroquí en este territorio.

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Sidi subrayó que el descubrimiento de joyas de semejante valor en el despacho de Zapatero es un caso «muy grave». Junto a ello, la parlamentaria hizo alusión a lo descrito por el exministro socialista Miguel Sebastián este fin de semana, en un artículo publicado en Eldiario.es, en el que dio por hecho habitual que se regalen piezas de joyería a los miembros del Gobierno en sus viajes internacionales. «Se está diciendo que ha habido tráfico de joyas y contrabando sin ninguna supervisión ni control en el aeropuerto de Barajas», constató a la luz del auto del juez Calama, preguntándose al tiempo «qué no se habrá importado» que no se haya sometido a ningún tipo de vigilancia.

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Cuestionamientos por Leire Díez

Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, deslizó la idea de pedir la dimisión de la máxima autoridad de la Benemérita, Mercedes González, horas antes de que compareciera en el Senado a petición del PP, en caso de que las respuestas que ofreciese ante los parlamentarios no fuesen «contundentes». Una intervención con la que la oposición buscaba que esta detalle el contenido de las tres reuniones que mantuvo con la exmilitante Leire Díez, imputada por, presuntamente, haber tratado de entorpecer las investigaciones que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. Sin todavía conocer el rumbo que iban a tomar las palabras de la directora de la Guardia Civil, el diputado de la coalición progresista defendió que si no convencían sus respuestas podrían llegar a pedir que la apartasen del cargo -si no dimitía ella primero-.

Ibáñez se mostró también escéptico respecto a las explicaciones que han dado los socialistas al limitar los encuentros a algo fortuito y no a un plan para desacreditar a agentes de la UCO encargados de algunas de las investigaciones más delicadas para el Gobierno y Pedro Sánchez (el caso de su mujer y el de su hermano). «Fuera del PSOE, no se cree nadie que Leire Díez es Antoñita la Fantástica», aseguró, contradiciendo el intento de los socialistas de restar importancia a estas actuaciones y desvincularla de una supuesta red manejada desde dentro del propio partido.