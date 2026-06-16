El PP ve al Gobierno «podrido» y en pleno «infierno judicial»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, este martes en un desayuno informativo en Madrid junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. Javier Lizón | EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, destacó este martes que España necesita «pasar cuanto antes la página negra» del Gobierno «podrido» de Pedro Sánchez. El dirigente popular aseguró que el Ejecutivo confiaba en que la visita del papa opacara los presuntos casos de corrupción. Sin embargo, remarcó Tellado, tras el fin de la visita del pontífice «ellos siguen hundidos en su particular infierno judicial, el de los tribunales, los calabozos, los registros y las detenciones».

La declaración del expresidente también inquieta a varios de los socios parlamentarios del Gobierno. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, aseguró que espera que Zapatero explique «lo legal y lo moral, porque está lo legal y lo moral». El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptó el pasado 26 de mayo la petición de Zapatero de atrasar la declaración a hoy. Una solicitud de la que desconfía la líder de Podemos, Ione Belarra. «Si necesitas mucho tiempo para prepararte algo, huele muy mal», remarcó. «A mí me parece que si eres inocente, si no hay nada, es muy difícil necesitar tanto tiempo para prepararte tanto para un procedimiento judicial», añadió la política de la formación morada. Belarra destacó también que, a su juicio, «ninguna de estas presuntas corrupciones» se podrían haber producido «sin que el PSOE estuviera en el Gobierno de España».

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Por otro lado, la mesa política de Bildu emitió un comunicado en el que aseguran que existe una «ofensiva judicial-política» contra el Ejecutivo que cierra cualquier opción de «que una mayoría plurinacional y progresista ponga en marcha los cambios democráticos que quedaron pendientes» en el diseño del régimen del 78.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se mostró «absolutamente convencido» de que el expresidente «aclarará muchas cosas y desmontará muchas otras» ante Calama. Del mismo modo, su homóloga en el Gobierno, Elma Sainz, aseguró que Zapatero «va a dar todas las explicaciones y va a ejercer su legítimo derecho a la defensa».