El Gobierno catalán afirma que congela el plan para incorporar a mossos en los institutos y luego se desdice

Nuria Parlón, consejera catalana de Interior QUIQUE GARCÍA / EFE

Anuncio y desmentido en apenas unas horas. Es lo que sucedió esta mañana con el plan para del gobierno catalán para incorporar a mossos al personal de algunos institutos catalanes. La consejera de Interior, Núria Parlón, en una entrevista radiofónica, reconoció que la propuesta llegó en el peor momento a las aulas, en pleno conflicto sindical del sector educativo. Por eso, el plan piloto que preveía la incorporación de agentes especializados en convivencia en 14 institutos públicos se había parado.

El «proyecto de convivencia» nació «en un momento inoportuno» ha apuntado Parlón en una entrevista en Catalunya Ràdio. Un momento en el que el conflicto que vivían las aulas catalanas -y que sigue abierto, tras la negativa de los profesores a aceptar el acuerdo para aumentar en 450 euros mensuales sus sueldos- hacia inviable «que pudiera prosperar». «Una lástima» añadía Parlón en referencia a un proyecto ideado en el Departamento de Interior.

La consejera ha apuntado que el proyecto «ha entrado en una vía de parálisis» de la que no tiene claro que se vaya a poder retomar en el futuro. Algo que en todo caso no sucederá hasta que se cierre el conflicto laboral en el ámbito educativo. «Nosotros creíamos que es un buen proyecto», ha defendido Parlón. «No se trata de sentar a un mosso en una clase y que esté allá, ni de revisar mochilas, no es nada de eso».

Horas después, llegaron las matizaciones. Parlón dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que el proyecto no estaba paralizado. Solo que no se incorporarían al programa nuevos centros hasta que se evalúe su funcionamiento, cuyas conclusiones se realizarán en el primer trimestre del 2027.

Criminalización del alumnado

El proyecto, que en su momento se pactó con las direcciones comarcales de educación, preveía incorporar a un agente especializado en convivencia, de paisano y sin arma, al cuadro docente para resolver problemas de convivencia y seguridad en las aulas. Pero tras hacerse publica la propuesta y los institutos en los que iba a llevarse a cabo, cuatro direcciones de centro se descolgaron del plan entre manifestaciones de profesores y padres de alumnos por lo que entendieron como una criminalización del alumnado.

La prueba piloto debía empezar el pasado abril en 14 institutos públicos de Vic, Sabadell, el Prat de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y Valle de Aran y Urgell, en Lleida. La previsión era hacer una primera evaluación de resultados este julio y un segundo balance en diciembre, antes de decidir si se extendía el proyecto a otros centros.