Junts busca forzar una votación en el Congreso para instar a Sánchez a convocar elecciones
ESPAÑA
Para que ocurra, el PP debe aceptar que la propuesta se incluya en una moción planteada por los populares sobre la debilidad del Gobierno16 jun 2026 . Actualizado a las 12:54 h.
Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno que comienza este martes para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la «debilidad» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según han informado fuentes de la formación de Carles Puigdemont, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a «proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica» de la iniciativa.
Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes, pero que podría debatirse el miércoles o el jueves, sobre la situación de «extrema debilidad» del Ejecutivo. Para que se vote la propuesta de Junts, el PP debe aceptar que se incluya en su moción, y se añadiría a los otros puntos que ha planteado el Grupo Popular.