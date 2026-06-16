El juez rechaza aplazar el interrogatorio de Zapatero sobre las joyas encontradas en su despacho

Zapatero, el pasado mes de abril, en un acto del PSOE en Jaén Jose Manuel Pedrosa | EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para suspender su declaración por la pieza separada abierta a raíz de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho de Ferraz. El expresidente del Gobierno deberá responder también por ese nuevo frente en la comparecencia prevista para este miércoles 17 de junio, dentro de la cita ya señalada por la causa principal del caso Plus Ultra, con continuación fijada para el jueves 18. La defensa de Zapatero había solicitado aplazar esa declaración específica alegando la «inminencia del acto» y el «brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado». El exjefe del Ejecutivo pretendía declarar ahora por la causa principal del rescate de Plus Ultra, pero dejar para más adelante las explicaciones sobre las 103 piezas de joyería y relojería intervenidas por la UDEF en su oficina.

Calama descarta esa posibilidad. En un auto fechado este lunes 16 de junio, el magistrado sostiene que la solicitud «no puede ser acogida» porque la defensa «no sufre ninguna merma real en su derecho a preparar la declaración». El juez admite que la pieza separada fue incoada el pasado día 12, apenas unos días antes de la comparecencia, pero subraya que su contenido «no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas».

Ese es el núcleo de la resolución. Para Calama, la nueva pieza no coloca a Zapatero ante una imputación sorpresiva, sino que ordena procesalmente unos hechos que ya formaban parte de la causa principal: la intervención del ajuar durante el registro del 19 de mayo y la tasación pericial preliminar de Ansorena, incorporada después a las actuaciones. El auto precisa que la pieza contiene «exclusivamente testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal».

El magistrado recuerda que la entrada y registro en la oficina de Zapatero, situada en la calle Ferraz número 35, piso primero izquierda, fue autorizada el 18 de mayo y ejecutada al día siguiente. Allí fueron intervenidas las piezas referenciadas en el acta como documentos 41 a 56. Posteriormente, el 3 de junio, Calama acordó un análisis preliminar para determinar su «naturaleza, autenticidad y valor económico», fabricante y fecha aproximada de fabricación, con intervención de Ansorena y documentación de la UDEF para preservar la cadena de custodia.

El 11 de junio, la UDEF remitió al juzgado el informe pericial de Ansorena, que fijó la «valoración estimada de mercado en reposición» en 1.323.915 euros. A partir de esa cifra, Calama abrió una pieza separada para investigar si la posesión de ese ajuar puede tener relevancia penal como delito fiscal o de contrabando, dado que el origen de las joyas «en estos momentos no está justificado».

La defensa sostenía que necesitaba más tiempo para reunir documentación sobre la procedencia de las piezas, preparar una eventual pericial propia y aportar datos sobre regalos o herencias familiares, la explicación inicial ofrecida por el entorno del expresidente. Pero el juez replica que «el hecho sustancial» que justifica la pieza —«la intervención de los efectos de valor y su posible repercusión tributaria»— tuvo lugar el 19 de mayo y consta en el procedimiento desde entonces, por lo que era «plenamente conocido o accesible para la defensa».

Calama insiste en que la nueva pieza responde «únicamente a una necesidad de ordenación procesal» ante la eventual relevancia de esos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando, pero «no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación». También reprocha que la defensa se limite a invocar la cercanía temporal entre la apertura de la pieza y la declaración «sin concretar qué información relevante desconoce» o qué impedimento real le impide defenderse sobre hechos ya documentados.

El magistrado rechaza igualmente que exista «indefensión material». A su juicio, Zapatero puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, y la fijación de ambas declaraciones el mismo día obedece a razones de «coherencia y economía procesal». Además, recuerda que la defensa conserva la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo estima necesario, «lo que excluye cualquier perjuicio irreparable».

No estima indefensión

La resolución también responde a otra alegación de la defensa: que la presencia en la comparecencia de las partes personadas en la pieza principal «podría provocar» indefensión. Calama la descarta por considerarla una afirmación «meramente hipotética y genérica», sin explicar de qué modo concreto la intervención de esas partes —las acusaciones populares, además representadas de forma unificada— causaría un menoscabo real del derecho de defensa.

El juez concluye que la declaración señalada «no afecta en modo alguno» al derecho de defensa reconocido en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello acuerda que «no ha lugar a la suspensión solicitada». Contra la resolución cabe recurso de reforma en tres días y de apelación en cinco, pero el propio auto advierte de que esos recursos «no tienen carácter suspensivo».

Zapatero afrontará así una comparecencia doble. Por un lado, la causa principal del caso Plus Ultra, en la que deberá responder por los mensajes, pagos y supuestas gestiones de influencia alrededor del rescate público de 53 millones concedido a la aerolínea. Por otro, la nueva pieza de las joyas, que convierte el hallazgo de la caja fuerte de Ferraz en un frente autónomo por presunto delito fiscal y contrabando. Calama ha decidido que no se aplace: el expresidente tendrá que dar explicaciones esta misma semana.