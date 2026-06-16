La UCO sabía que González conocía desde mayo del 2025 la trama de Leire

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, antes de su comparecencia de ayer en el Senado. Kiko Huesca | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe remitido al juez Santiago Pedraz que la directora general del cuerpo, Mercedes González, conocía desde mayo del 2025 la existencia de la presunta operación de descrédito dirigida contra la propia unidad por el entorno de Leire Díez, la ex militante socialista investigada en el caso cloacas. Los agentes afirman que «la directora general, al menos desde el 8 de mayo, fuera conocedora de la actividad supuestamente desarrollada por Leire», en referencia a una «campaña de descrédito» contra la unidad que investigaba causas de corrupción que afectaban al entorno del PSOE.

La afirmación figura en el informe 98/2026 de la UCO, fechado a 11 de junio, que llegó en las últimas horas al juez Pedraz. Los investigadores reconstruyen cómo circuló por la cadena de mando una nota sobre las maniobras de Leire Díez y su entorno contra los agentes de la UCO. Ese escrito, según los extractos incorporados por los agentes, describía que la investigada habría pedido no solo «atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO», sino hacerlo también «contra los investigadores», «personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos» y solicitando «cualquier tipo de material comprometedor» del que se pudiera disponer.

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La nota iba todavía más lejos. Según recoge la UCO, el grupo de personas analizado «haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán», entonces secretario de organización del PSOE, «teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil». Los agentes presentan ese documento como uno de los elementos que permiten situar a la cúpula del instituto armado al tanto de la existencia de una ofensiva contra la unidad.

El conocimiento de González de estas supuestas operaciones, según la UCO, no deriva solo de la nota sobre las maniobras llevadas a cabo por Díez, sino también de la declaración del jefe de Policía Judicial de aquel momento, Alfonso Alberto López Malo. Este mando explicó que, por la gravedad de la información y por la «posible injerencia en las investigaciones» de la UCO, planteó al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, la conveniencia de que el contenido fuera puesto en conocimiento de la directora general de la Guardia Civil. La respuesta del DAO fue que ella «ya era conocedora de la misma». El jefe de la Policía Judicial añadió que el DAO le entregó una nota de la Jefatura de Información «con un contenido muy similar» en la que se detallaba «la existencia de una campaña de descrédito» contra la UCO.

El informe incorpora, además, un correo fechado a 12 de mayo del 2025 en el que el López Malo trasladó al entonces jefe de la unidad, Rafael Vicente Yuste, esa misma información. «Adjunto documento que el DAO me entrega en despacho del día 8 de mayo por la tarde, que a su vez le dio el Gral. de Información en fechas anteriores», escribió. Y añadió una frase clave: «DAO me comentó que este asunto lo había puesto en conocimiento de la directora general».

Borrado automático de wasaps

Esa línea se cruza con otro episodio delicado para González. El 11 de mayo del 2025, a las 9.16 horas, la UCO detectó en el chat entre ella y Díez dos mensajes de borrado automático en WhatsApp. El primero, según los agentes, «resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva». El segundo «resulta indicativo» de que a esa hora «por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un período de cadencia de 24 horas».

Los investigadores enlazan ese borrado con mensajes previos en los que Díez hablaba de González con personas de su entorno. El 9 de mayo, Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, e imputada, le remitió una información sobre la UCO: «Páseselo a Mercedes, a ver qué opina». La fontanera respondió: «Se lo acabo de pasar». Poco después, añadió: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». La Guardia Civil subraya que esos mensajes apuntan a una conversación anterior entre ambas y aluden a la apuesta sobre el origen de las filtraciones.

La crisis interna se agravó los días siguientes. El 11 de mayo, el DAO convocó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil para comunicarle que iba a abrir una información reservada por una noticia sobre mensajes de Ábalos y Koldo. Eso se orientó a averiguar una posible filtración atribuida a la UCO, pese a que el abogado del exministro de Transportes comunicó a Leire que «el cliente» decía que «no ha sido la UCO».