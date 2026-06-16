La directora de la Guardia Civil niega ser parte de ninguna trama: «Jamás he participado en ninguna conspiración contra la UCO»

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes durante su intervención en el Senado que «jamás, nunca» ha participado «en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO) ni contra su unidad contra la delincuencia económica ni contra ningún agente del cuerpo ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie».

«Es cierto que la señora Díez se puso en contacto conmigo planteándome la posibilidad de poder tomar un café. Quedamos en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil y allí nos vimos por primera vez», afirmó sobre lo ocurrido tras su nombramiento en el cargo en septiembre del 2024.

Durante la comparecencia, González ha dicho que no ha adoptado nunca «ninguna medida como elemento de presión» contra los agentes, tras apuntar la UCO a que se abrieron varias informaciones que relacionaron con la influencia de Leire Díez sobre la directora general de la Guardia Civil. «Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la GC, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro», ha declarado.

Tras el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la propia Mercedes González reconoció en un comunicado que se vio en dos ocasiones fuera de la Dirección General —la UCO constató «al menos tres reuniones»— con Leire Díez, la exmilitante del PSOE en el epicentro de una presunta trama pagada por este partido para tratar de desestabilizar investigaciones judiciales y a la propia UCO.

Además el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y González han negado que se tratara en aquellas citas con Leire Díez sobre «nada relativo a una trama que -según el ministro- repugna a todos». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha respaldado a la directora de la Guardia Civil y se ha desvinculado de la exmilitante socialista.

No obstante, la directora sí desveló que Leire Díez le pidió en abril del 2025 que repusiera en su puesto al comandante Rubén Villalba, quien fue detenido por su presunta relación con el «caso Koldo» y al que la exmilitante socialista había prometido beneficiarle si revelaba datos contra la UCO. Mercedes González «rechazó de plano» tal pretensión y, según ella, «no volvieron a mantener encuentro alguno».