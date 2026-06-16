Detenido un hombre por matar al logopeda de su hijo en Valencia al creer que había abusado del niño

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional MARCOS MÍGUEZ

Un logopeda de 32 años, Vicent D. C., ha sido asesinado en la tarde de este lunes 15 de junio en el barrio Marxalenes de Valencia por el padre de un menor que iba a sus consultas. Según investiga el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia, el móvil del crimen podría ser un caso de presuntos abusos sexuales. El presunto homicida, un joven de 24 años, que pertenece a un conocido clan de Benimàmet, habría sorprendido al especialista con los pantalones bajados y a su hijo sin pañal en la consulta. Los hechos han ocurrido pocos minutos después de las seis de la tarde.

Ante la escena libidinosa que daba pie a interpretar que podría estar abusando sexualmente de su hijo, el joven ha enfurecido y le ha exigido a gritos que le enseñara las cámaras, propinando golpes al logopeda, hasta que ha sacado un arma blanca y le ha agredido mortalmente, según han informado fuentes policiales. La víctima ha sufrido un corte profundo en el cuello que le ha causado la muerte. La agresión se ha registrado en la consulta del terapeuta del habla en la calle San Pancracio de Valencia, donde la Policía Nacional ha acudido tras la confesión del homicida y ha descubierto el cadáver. El hombre asesinado, identificado como Vicent D. C., es graduado en Logopedia y Master en Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de València.

Poco después de los sangrientos hechos, el presunto autor del crimen ha acudido con las manos ensangrentadas a la comisaría de Burjassot para entregarse. Tras confesar que había matado al logopeda, los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial se han desplazado a la consulta del logopeda y han confirmado la muerte violenta del hombre, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. También ha acudido un equipo de Policía Científica, que ha realizado una minuciosa inspección antes de que el cadáver fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde los forenses realizarán la autopsia en las próximas horas.

Los investigadores de la Policía Nacional continúan realizando pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos con la colaboración del homicida confeso. El juez de la plaza número 11 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valencia ha asumido las investigaciones. La clínica logopédica donde ha tenido lugar el crimen ofrece en su página web servicios a domicilio y «soluciones a los diferentes problemas relacionados con la voz, la audición, el habla y el lenguaje tanto oral como escrito».