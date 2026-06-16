El origen del caso Begoña Gómez: una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias que llevó a interrogar a Pedro Sánchez

El juez Peinado a la salida de la Moncloa tras la negativa de Sánchez a declarar, el pasado 30 de julio del 2024.

La causa judicial que afecta a Begoña Gómez tiene su origen en una denuncia presentada por el peudosindicato ultra Manos Limpias en abril del 2024. La denuncia se apoyaba en diversas informaciones periodísticas sobre las