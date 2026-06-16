El origen del caso Begoña Gómez: una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias que llevó a interrogar a Pedro Sánchez
MADRID / LA VOZ
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La Audiencia Provincial acotó la investigación del juez Peinado anulando varias de sus decisiones16 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La causa judicial que afecta a Begoña Gómez tiene su origen en una denuncia presentada por el peudosindicato ultra Manos Limpias en abril del 2024. La denuncia se apoyaba en diversas informaciones periodísticas sobre las