La decisión de llevar el caso Begoña Gómez a un juicio con jurado abre otro debate jurídico

El abogado de Begoña Gómez y exministro del Interior, Antonio Camacho. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

La posibilidad de que el juicio contra Begoña Gómez se celebre con jurado popular ha abierto un nuevo frente jurídico en una causa que ya acumula una intensa controversia. El debate gira en torno a la naturaleza de los delitos investigados y a cuál es el órgano competente para enjuiciarlos en caso de que finalmente se abra juicio oral.

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno sostiene que no concurren las condiciones necesarias para que intervenga un tribunal del jurado y argumenta que los hechos investigados deben ser analizados por magistrados profesionales. Por el contrario, algunas acusaciones consideran que determinados delitos incluidos en la causa, especialmente los relacionados con el tráfico de influencias, encajan dentro de las competencias que la ley atribuye al jurado popular.

La discusión no es menor, ya que la elección del órgano encargado de juzgar el caso puede influir en el desarrollo del procedimiento. El Tribunal del Jurado está integrado por nueve ciudadanos y un magistrado-presidente, mientras que los tribunales profesionales están formados exclusivamente por jueces de carrera. Aunque ambos deben aplicar la ley con las mismas garantías, la valoración de la prueba y la dinámica del juicio presentan diferencias relevantes.

La jurisprudencia del Supremo ha abordado en numerosas ocasiones conflictos de competencia similares, especialmente cuando una causa incluye varios delitos, algunos atribuibles al jurado y otros no. La decisión final dependerá de la interpretación que realicen los tribunales sobre el núcleo principal de la investigación y sobre la eventual configuración de los delitos que lleguen finalmente a juicio.