Vota y opina: ¿Qué caso crees que perjudica más al PSOE?

Imagen de una reunión de la ejecutiva federal del PSOE. Chema Moya | EFE

Las investigaciones policiales y judiciales continúan estrechando el cerco al PSOE. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene que la exmilitante socialista Leire Díez rendía cuentas a Santos Cerdán, exsecretario de Organización de la formación. Paralelamente, esta semana da inicio tanto el juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el caso Plus Ultra, con José Luis Rodríguez Zapatero como principal protagonista. Y tú, ¿qué caso crees que resulta más perjudicial para el PSOE?

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