PSOE y Sumar desbloquean la ley para despenalizar las injurias a la Corona

Imagen de archivo de Enrique Santiago en el Congreso. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Pocos días después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fuese imputado en el caso Plus Ultra y de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase a la sede del PSOE por el 'caso Leire', Sumar emplazaba a sus socios de Gobierno a reactivar las proposiciones parlamentarias que, hasta ahora, estaban paralizadas a fin de aprovechar lo que queda de legislatura. Dicho y hecho. Este lunes, el Gobierno de coalición anunció en el Congreso el desbloqueo de una proposición de ley que, una vez aprobada, permitirá despenalizar varios delitos, como el de las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. Se trata de una iniciativa que ya se había presentado durante la legislatura anterior -aunque no consiguieron que avanzase en su tramitación- y que en diciembre del 2023, un mes después de que comenzase el segundo mandato de Pedro Sánchez, fue tomada en consideración.

Ahora, dos años y medio después, la medida ha sido desbloqueada y, de hecho, han cerrado ya el plazo para presentar enmiendas, según explicaron el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del PSOE, Artemi Rallo. A partir de este lunes, la normativa será sometida a debate de totalidad y, posteriormente, se podrán añadir enmiendas parciales. Una vez que la proposición de ley pase estos trámites, irá al Congreso, donde volverá a ser debatida para su posterior aprobación, en caso de lograr todos los apoyos necesarios. Al tratarse de una normativa orgánica, requerirá que ambos partidos consigan que la Cámara Baja dé su visto bueno con mayoría absoluta, algo que no está garantizado después de que Junts anunciase hace cerca de un mes su ruptura parlamentaria.

Se trata de una reforma del Código Penal con la que ambas formaciones suprimirán 5 artículos y modificará un sexto. En concreto, las que quedarán eliminadas serán las referentes a las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado -como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo de Gobierno de todas las comunidades autónomas y el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, afectará a las injurias contra las Cortes Generales y las Asambleas regionales, a la utilización de la imagen de la Familia Real, a las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a España y a sus símbolos religiosos.

Y aunque Sumar había planteado también suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo, finalmente se mantendrá tal y como viene hasta ahora recogido en el Código Penal. El motivo es, según han expuesto los dirigentes, que «existe una mayoría social a favor de su mantenimiento». Una razón por la que, según explicaron, obliga a que siga estando vigente.

Esta reforma del Código Penal responde, según indicaron los tres dirigentes, a una manera de «fortalecer» el derecho a la libertad de expresión y que no se castiguen «las opiniones». Además, señalaron que el impulso viene también motivado por las sentencias que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido, que «en reiteradas ocasiones ha amparado críticas a instituciones, símbolos del Estado u opciones religiosas». No obstante, han matizado que estas modificaciones no suponen «un debilitamiento en la defensa de las instituciones», puesto que el Título XI establece que todas las administraciones «siguen protegidas por el delito genérico de injurias y calumnias y por los delitos de odio».