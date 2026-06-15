Joaquín Trindade, director de la Policía Judicial en Portimão, Algarve: «Portugal nunca incautó tanta cocaína, estamos viviendo el peor momento»
FARO / LA VOZ
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El máximo responsable policial en el sur luso califica de «asedio» la situación15 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Joaquín Trindade conoció de niño el ambiente del contrabando por su villa de origen, Chaves, conectada con Verín a través de la raia seca que traza la frontera entre su país y Galicia por Ourense.