Joaquín Trindade, director de la Policía Judicial en Portimão, Algarve: «Portugal nunca incautó tanta cocaína, estamos viviendo el peor momento»

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO FARO / LA VOZ

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Trindade, en la base de la Policía Judiciaria en Faro.
Trindade, en la base de la Policía Judiciaria en Faro. Doniz

El máximo responsable policial en el sur luso califica de «asedio» la situación

15 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Joaquín Trindade conoció de niño el ambiente del contrabando por su villa de origen, Chaves, conectada con Verín a través de la raia seca que traza la frontera entre su país y Galicia por Ourense.

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