Mouliaá vuelve a ausentarse y deja en manos del juez la orden de detención

Elisa Mouliáa en una imagen de archivo junto a su entonces abogado FERNANDO VILLAR | EFE

Elisa Mouliaá cumplió su anunció y volvió a faltar este lunes a su cita judicial en el marco de la causa abierta por supuestas calumnias contra el exdiputado Íñigo Errejón, al que acusó de extorsionar a dos testigos del caso abierto en el 2024 contra el que fuera portavoz de Sumar por presunto abuso sexual cometido contra la artista en el 2021. Esta era la tercera citación que había recibido Mouliaá por parte del juez instructor, Arturo Zamarriego, después de que esta se ausentara de forma previa alegando problemas de salud y que no debía coincidir en la sede judicial con Errejón para evitar su revictimización.

La defensa de la actriz, quien justificó que actualmente en Dubái por motivos de trabajo, pretendió conectar por videoconferencia con el juzgado pero al parece el magistrado lo rechazó. Ahora la decisión está en manos del propio Zamarriego, quien agendó para este lunes la presencia de Mouliaá bajo el apercibimiento de que, en caso de desobedecerle, recurriría a la orden de detención para traerla ante la autoridad judicial.

La abogada de la denunciada, Yurena Carrillo, defendió en la puerta de los juzgados de Madrid que ya se había presentado al juez una solicitud para que su clienta pudiera declarar por videollamada, en caso de que «técnicamente fuera posible», ya que precisó que estaría en «zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas».

Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que Mouliaá alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado acabó enviando a su casa a un forense que determinó que sí podía acudir al juzgado. Y así la citó para declarar este lunes 15 de junio, precisando que si no acudía «podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial», y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

Declaraciones en televisión

La defensa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas coercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de destacar su compromiso laboral en Emiratos Árabes antes del anuncio de su citación el pasado mayo.

En cualquier caso, Mouliaá sí tuvo tiempo para entrar en un programa de televisión de Telecinco este mismo lunes. «Que detengan a Begoña Gómez, hombre, las mismas garantías para todos», manifestó por vía telefónica, haciendo referencia a la esposa del presidente del Gobierno, que esta tarde ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar para comunicarle que la envía a juicio ante un jurado popular por sus actividades privadas.

«Tengo trabajo y que dar de comer a mi hija, que es mi prioridad. Mi tienda me la han jodido atacándola así que aquí estoy luchando por mi vida mientras me persiguen por haber denunciado a un depravado. El mundo al revés», señaló Mouliaá en televisión, quien insistió en los problemas de salud por los que justificó que no podía declarar: «Tengo todo acreditado. La baja médica. Sufrí asma y broncoespasmos y me mandan el forense a casa. Tengo los ojos hinchados y coge y me dice (el juez) que sí puedo declarar. Violencia pura y dura. Cada día nos parecemos más a una república bananera», remachó.