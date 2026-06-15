Un informe confidencial del Ejecutivo descartó que la aerolínea Plus Ultra fuera una empresa estratégica

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de un avión de aerolínea Plus Ultra.
Imagen de archivo de un avión de aerolínea Plus Ultra. EVComunicacion

En el documento que el Gobierno clasificó como «reservado» y remitió a la SEPI, Aviación Civil la describió como una compañía pequeña, con pérdidas crónicas y dependiente de financiación

15 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno lo mantuvo bajo llave durante más de cinco años. Las sucesivas peticiones de Transparencia para conocer íntegramente el informe de Aviación Civil sobre la situación de Plus Ultra chocaron una y otra vez

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete