Begoña Gómez inaugura una semana clave para el Gobierno en los tribunales y en el Senado

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Andres Martinez Casares | REUTERS

Esta semana política estará marcada por un apretado calendario judicial en causas que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Su esposa, Begoña Gómez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declararán como imputados, mientras la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fiscala general del Estado, Teresa Peramato, comparecerán ante el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Génova, que pidió a sus cargos que no desvíen «el foco» del «carrusel judicial por corrupción» de los socialistas, lanzó este domingo una web para ayudar al usuario «a entender los 15 procesos judiciales que cercan al círculo de Sánchez», una trama en la que incluye a 94 investigados, 19 tipos de delitos y un potencial de 1.817 años de prisión.

lunes

Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. El juez Juan Carlos Peinado citó para hoy a la esposa del jefe del Gobierno a una audiencia preliminar, a las seis de la tarde, a la que tiene «obligación de comparecer», y a la que también fueron convocados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en el caso Begoña Gómez. El magistrado quiere juzgarla con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

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martes

Mercedes González. La directora general de la Guardia Civil debe comparecer este martes en el Senado tras desvelar la UCO que mantuvo varios encuentros con Leire Díez, la fontanera de Ferraz, en el epicentro de una presunta trama para desestabilizar investigaciones judiciales y a la propia UCO. Esto motivó que PP y Vox pidieran su dimisión como máxima responsable del instituto armado y que otros socios del Ejecutivo reclamaran explicaciones.

miércoles y jueves

José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interrogará, a partir de las nueve de la mañana, al primer expresidente del Gobierno imputado en democracia. El magistrado investiga a Zapatero por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, su supuesta influencia y las joyas que le fueron incautadas por valor de más de 1,3 millones de euros.

viernes

Teresa Peramato. La fiscala general del Estado comparecerá en la Comisión de Justicia del Senado después de que el ministerio público admitiera que cargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados por el caso Leire.