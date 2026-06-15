El juez Peinado aplaza la decisión sobre las posibles medidas cautelares a Begoña Gómez y la apertura de juicio oral

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros / Efe

El juez Juan Carlos Peinado decidirá en un máximo de tres días si adopta medidas cautelares contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la espera de decidir también si procede o no la celebración de un juicio con jurado popular por cuatro delitos (tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios). Tras la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, las acusaciones populares, dirigidas por la asociación católica Hazte Oír, solicitaron que, dada la gravedad de las penas a las que podría enfrentarse, se le impongan comparecencias periódicas en el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Las mismas medidas reclamaron para su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. Para el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, no pidieron ninguna, al no apreciar riesgo de fuga. En el caso de Begoña Gómez, solicitaron además que no pueda administrar ni gestionar su empresa, Transforma TSC S.L., ni las marcas registradas con el mismo nombre que la cátedra concedida por la Universidad Complutense de Madrid, para evitar así una posible reiteración delictiva. Además, exigen la imposición de medidas económicas con el fin de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran derivarse de una eventual condena.

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La acusación popular pidió durante la audiencia preliminar la apertura de juicio oral. La Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada en esta causa, pidió también que el caso vaya a juicio. Las defensas de los tres acusados, así como la Fiscalía, solicitaron que no se abriera juicio por la inexistencia de delito y reclamaron el archivo de la causa. Las defensas pidieron además la práctica de nuevas pruebas y denunciaron lo que consideraron una situación de indefensión durante la instrucción del caso.

En su escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, reclamó la absolución en el caso de que la causa llegara a juicio, al considerar que los hechos investigados «no son constitutivos de delito alguno» y que existe «mala fe» por parte de las acusaciones. Lo mismo solicitó la Fiscalía.

Gómez no tomó la palabra

Las acusaciones populares solicitan en total 24 años de prisión para la mujer del presidente y otros 22 para Cristina Álvarez, mientras que para Barrabés piden seis años de cárcel. De esta petición se desmarcó en un principio el pseudosindicato ultra Manos Limpias, del que partió la denuncia inicial y que presentó un escrito en el que solicitaba diez años de cárcel para Begoña Gómez, solo por los delitos de tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado, sin embargo, no le permitió desgajarse del resto de las acusaciones.

Peinado convocó a los tres investigados a esta audiencia preliminar recalcando la obligatoriedad de asistir a la cita y advirtiendo de que, de no hacerlo, serían «conducidos por la fuerza pública». Aunque este lunes no tomó una decisión, el juez ya adelantaba entonces la posibilidad de adoptar medidas cautelares para reducir el riesgo de fuga ante la extensión de las penas de cárcel a las que se enfrentarían Begoña Gómez y el empresario Barrabés.

La esposa del presidente accedió a los juzgados por el garaje, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, mientras que Barrabés, que se presentó con síntomas de deterioro físico, llegó a pie. El juez dio a Gómez la oportunidad de tomar la palabra, pero ella declinó el ofrecimiento. La abogada de Vox, Marta Castro, afirmó que Gómez «no es una ciudadana anónima» y que la mujer del presidente del Gobierno «no puede utilizar su influencia moral» para «sus propios negocios».