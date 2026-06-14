Miles de docentes se manifiestan en Madrid y Barcelona en defensa de la educación pública

Los manifestantes recorrieron las principales calles de Madrid y Barcelona. En la imagen, la protesta de la ciudad condal Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

Miles de docentes, familias y estudiantes se han vuelto a manifestar este domingo en Madrid y Barcelona para reclamar un gran acuerdo para la educación pública y mejores condiciones laborales y económicas para el profesorado. «Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende», ha sido el lema de esta gran manifestación en Madrid que empezó en las inmediaciones de la plaza de Neptuno y llegará hasta la Puerta del Sol, convocada por CC.OO., UGT, la asociación de padres y madres Confapa, y apoyada por plataformas como Aprender sin calor y el PSOE madrileño.

En un ambiente festivo, vestidos con camisetas verdes, amarillas (en representación de las escuelas infantiles) y rojas (de lucha contra el calor en las aulas), profesores, alumnos, familias y ciudadanos han protestado por unas clases con ratios «insostenibles», por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y por una infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

«Actualmente, la oferta educativa de la concertada financiada con fondos públicos es mayor que la de la pública y además se han blindado los conciertos educativos por 10 años», ha criticado la secretaria general de Educación de la Federación madrileña de CC.OO., Aida San Millán, que ha adelantado que esta manifestación es la «antesala» a la huelga indefinida que se prepara a partir de octubre.

«Es el momento de dar el golpe en la mesa. El profesorado madrileño es el peor pagado de toda España», ha dicho mientras se ha quejado de que la Comunidad de Madrid lleve doce años sin ampliar plantillas, «con casi 6.000 trabajadores menos en la educación pública» desde los recortes que provocó la crisis económica.

Pero también, por la ausencia de medidas para paliar el calor que soportan los colegios públicos cada cierre de curso, ha sido otro de los motivos por los que se manifiestan padres, madres y profesores, según informa Efe.

María Sánchez, de la plataforma Aprender sin calor, ha señalado que «es imposible que los niños puedan dar clase, los niños están deshidratados» , y ha valorado que los plenos de muchos distritos están empezando a tomar conciencia, con proyectos para aclimatar patios, con sombras, toldos y fuentes.

Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa, ha incidido en que hay «objetivos suficientes para argumentar esta manifestación y la huelga indefinida que se va a plantear a partir del próximo curso de manera unitaria». Con globos de colores, pitos y cánticos de «Arriba, todos a luchar» o «Ayuso escucha la pública está en lucha», los asistentes han marchado hacia la Puerta del Sol para leer un manifiesto que incidirá en el próximo paro general.

Por su parte, la líder socialista madrileña, Reyes Maroto, ha pedido a la presidenta regional y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que «en lugar de confrontar» y de «humillar» a las familias y a la comunidad educativa, «como están haciendo con las trabajadoras infantiles (que llevan más de 60 días en huelga) que se sienten a negociar».

En Barcelona

La marcha de Barcelona en defensa de la educación pública fue convocada por los sindicatos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, COS y CNT, que cifran la asistencia a la manifestación en 25.000 personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona considera que han participado unas 7.000 personas.

La marcha empezó poco después de las 12 del mediodía de este domingo en el cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gracia y ha transcurrido hasta la plaza de Cataluña con lemas pidiendo la dimisión de la consejera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y gritos como «Luchando luchando también estamos educando», «Somos nosotros quien estamos en las aulas somos nosotros quien sabemos lo que pasa» y «Dónde está no lo vemos dónde está el 6%».