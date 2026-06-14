El juez mantiene este lunes la citación de Mouliaá, que se arriesga a ser detenida

Elisa Mouliaá, en una imagen de archivo. Daniel González | EFE

Elisa Mouliaá tiene una cita este lunes en un juzgado de Madrid. La actriz está investigada por supuestas calumnias a Íñigo Errejón en el marco de la causa por un presunto abuso sexual continuado cometido por el exdiputado de Sumar en otoño del 2021. Un procedimiento que está pendiente de resolver la Audiencia Provincial, el órgano que debe decidir si abre juicio oral o decreta el archivo definitivo.

Es la tercera vez que el magistrado que instruye la causa por presuntas calumnias, Arturo Zamarriego, programa la declaración de Mouliaá, quien acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos. Sin embargo, en esta ocasión la cita judicial llega con un apercibimiento de detención en caso de que la artista no acuda. Y el problema reside ahora en que esta comunicó el pasado viernes que se encuentra trabajando fuera de España en un encargo previamente agendado.

En su momento, Mouliaá alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, y el juez acabó enviando a su casa a un forense que determinó que sí podía acudir. Así la citó para este lunes con aviso de que si no va «podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial, con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad».

Maltrato institucional

La tercera letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carrillo, recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas coercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de exponer que tiene un compromiso laboral en Emiratos Árabes.

Dubái y Mar Rojo

A tres días de la declaración, el viernes, la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que afirmaba que no acudirá porque está «trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano», que la mantiene «desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes».

Y ese misma tarde trascendió un auto en el que el magistrado Arturo Zamarriego rechazaba la recusación planteada contra él por la actriz, por falta de imparcialidad,, al concluir que está «construida de forma artificiosa», dentro de la estrategia de negarse a declarar, y por lo tanto puede rechazarla el propio instructor, sin llegar a elevarla a la Audiencia. En ese escrito el juez desestima la petición de suspensión de las actuaciones personales respecto de la querellada que pedía la defensa de Mouliaá, lo que supone mantener la declaración de este lunes.

En esta causa han declarado varios testigos y el ex portavoz de Sumar, que el pasado 24 de abril ratificó la querella por calumnias contra Mouliaá, recalcando que no extorsionó a nadie en la causa en la que se le investiga por presunto abuso sexual, sino que fue un testigo el que se puso en contacto con él al conocer la denuncia de la actriz, para manifestarle que no era así y que él quería contar la verdad.