Cárcel por contagiarle en Gijón el VIH a su novia, menor de 14 años, a quien le ocultó la enfermedad

Imagen de archivo de la Policía Nacional .

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lavozdelasalud/enfermedades/2026/05/20/david-france-guardian-memoria-pandemia-sida-siquiera-familias-importaba-estuviesemos-muriendo/00031779293914621937337.htmCondenado a dos años y medio de cárcel por transmitir el sida a su novia menor de edad, a quien ocultó que padecía VIH. La víctima, residente en Gijón, tenía entonces 14 años y el acusado, 23. «Mantuvo con ella reiteradas relaciones sexuales sin utilizar preservativo y sin haberla informado en ningún momento de que padecía la citada enfermedad», recoge la sentencia de la Sección Tercera de Audiencia Provincial de Asturias.

Los hechos fueron denunciados en Gijón en el 2022 por la madre de la joven, quien meses después de haber iniciado la relación con el procesado se enteró de que era portador del virus. Como consecuencia de las relaciones sexuales sin protección, «la menor resultó contagiada por el procesado, padeciendo en la actualidad infección por el virus de inmunodeficiencia humana en fase A2 (paciente en fase precoz de infección)».

Fue a raíz de tener conocimiento de que su novio tenía sida cuando se hizo las pruebas, que resultaron positivas. Desde entonces, está sometida a tratamiento farmacológico crónico y a controles médicos regulares.

El acusado estaba diagnosticado de la infección del virus VIH por transmisión vertical desde su nacimiento en 1999 y sometido a tratamiento médico por ello. «Era conocedor de que podía transmitirlo a través de relaciones sexuales sin protección», abunda el fallo judicial. Añade que «el procesado realizaba un seguimiento irregular del tratamiento médico pautado, con mala adherencia al mismo y múltiples abandonos de este». Durante los meses que tuvo relaciones íntimas con la menor no tomaba la medicación pautada.

Una vez denunciados los hechos, el juzgado de la Violencia contra la Mujer de Gijón dictó medidas cautelares hacia la menor: se le impuso la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima y de su domicilio, así como comunicarse con ella por cualquier vía.

25.000 euros de indemnización

El procesado fue juzgado y el tribunal consideró que existían pruebas suficientes para determinar que era autor de un delito de lesiones. Deberá cumplir dos años y medio de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la denunciante con 25.000 euros.

En la sentencia se le aplicaron las circunstancias atenuantes de reparación del daño (consignó 5.000 euros antes del juicio) y también la de alteración psíquica, ya que «tenía disminuidas sus capacidades intelictivas y volitivas a causa del consumo de cocaína, cannabis, alucinógenos y alcohol, además de presentar un trastorno disocial».