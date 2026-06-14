Barcelona se convierte en el campo de batalla de las mafias de la droga de los Balcanes
BARCELONA / E. LA VOZ
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Los Mossos se sienten desbordados por la sucesión de ajustes de cuentas, y los sindicatos piden medidas a todos los niveles14 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Al fichaje estrella de Salvador Illa para dirigir la policía de la Generalitat se le acumulan los problemas. José Luis Trapero, exjefe de los Mossos y actual director general de la policía autonómica, convocó de