Barcelona se convierte en el campo de batalla de las mafias de la droga de los Balcanes

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un hombre fue asesinado en la calle Balmes de Barcelona esta semana.
Un hombre fue asesinado en la calle Balmes de Barcelona esta semana. Alberto Estevez | EFE

Los Mossos se sienten desbordados por la sucesión de ajustes de cuentas, y los sindicatos piden medidas a todos los niveles

14 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Al fichaje estrella de Salvador Illa para dirigir la policía de la Generalitat se le acumulan los problemas. José Luis Trapero, exjefe de los Mossos y actual director general de la policía autonómica, convocó de

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