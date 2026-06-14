El ajuar de Zapatero que puede valer hasta cinco años de prisión

Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF sobre el registro del despacho de Zapatero. EFE | EFE

El portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, avisó de que el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero podría evitar ser encausado por delito fiscal por las joyas tasadas en 1,3 millones de euros halladas en su caja fuerte si hace una declaración extemporánea, por la que tendría que pagar 536.012 euros más intereses. Así lo dijo el experto en una entrevista con Europa Press en la que también matizó que si las piezas son un regalo recibido antes del 12 de mayo del 2021 «ni siquiera es necesario hacer ninguna valoración», y que, si se trata de una herencia, el presunto delito habría prescrito si el fallecido de quien proceden las joyas murió antes del 12 de diciembre del 2020.

Dados los tipos impositivos a regalos y sucesiones que hay en la Comunidad de Madrid —de entre el 7 y 35 %—, el expresidente tendrá que pagar, si todavía no lo ha hecho, unos 530.000 euros de cuota más intereses, basándose en la tasación que estimó las piezas en 1,3 millones, si hace la declaración tardía.

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El 17 y 18 de junio, ante el juez

De resolver la situación antes de declarar en el marco del caso Plus Ultra frente al juez José Luis Calama el 17 y 18 de junio, Zapatero podría «evitar que el magistrado le pueda imputar un delito, lo pueda investigar o lo pueda encausar por un presunto delito contra la Hacienda pública», según Mollinedo.

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Si, de lo contrario, el socialista ni justifica la procedencia de las joyas ni demuestra que estas ya eran suyas desde, por lo menos, cinco años antes de que fueran halladas en su despacho, puede «tener la certeza segura» de un encausamiento con una posible multa de la mitad de la cuota del material no declarado, unos 200.000 euros y una condena de entre uno y cinco años de prisión, además de la cuota más sus intereses de demora. Esto último sumaría 700.000 euros.

El técnico de Hacienda recuerda que en casos de delito fiscal, como los de los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las penas se limitaron al mínimo, un año, e incluso se redujeron a uno o dos trimestres tras haber llegado a acuerdos económicos con el ministerio que ahora dirige Arcadi España. Asimismo, detalló que, para justificar que las joyas eran suyas desde antes del 12 mayo del 2021, Zapatero tendrá que mostrar fotografías en las que «algún familiar las lucía con esa fecha» o los certificados de autenticidad. También tendría que demostrar cómo han llegado a su caja fuerte si los regalos se hicieron fuera de la Unión Aduanera de la UE para evitar ser condenado por los delitos de contrabando que, detalló el entrevistado, se castigan de la misma manera que los fiscales.

Finalmente, si no hay prueba de que las joyas fueran suyas antes de que los agentes registraran su casa, tendría que declararlas en el presente curso con su pertinente documentación aduanera y desembolso patrimonial.