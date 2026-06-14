La agencia de Estados Unidos que apunta a Zapatero firmó en el 2016 un acuerdo preferente con España

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional como supuesto «vértice» de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al juez instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba que fue remitida a sus colegas españoles para apuntalar la imputación judicial del expresidente del Gobierno.

Se trata del volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera máximo accionista de Plus Ultra, que el HSI obtuvo en mayo del 2021 tras su llegada al aeropuerto de Miami procedente de Panamá. Una información en la que aparece mencionado en numerosas ocasiones el nombre del exjefe del Ejecutivo —«Nuestro pana Zapatero»— en su estrategia para que la aerolínea consiguiera un préstamo público de 53 millones de euros por parte del Gobierno español en plena pandemia (abril del 2021).

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Un escrito del abogado de Zapatero conocido la semana pasada solicitó al juez Calama que pida a Washington más información sobre la obtención de esta prueba. Un intento de buscar nulidades y hacer caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación mediante la llamada 'teoría del árbol envenenado'. ¿Pero, cómo y desde cuándo colabora esta agencia federal estadounidense con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles? El HSI mantiene una cooperación preferente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera desde el año 2016. Un acuerdo que fue reforzado dos años más tarde con la firma de un memorando de trabajo en Washington con el instituto armado, poco antes de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa. La información que maneja esta agencia se enmarca de forma habitual en casos de contrabando, tráfico de personas y narcóticos o pornografía infantil por internet. Dependiente orgánicamente del ICE, el cuerpo encargado de llevar a cabo las redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump, también ha apoyado investigaciones de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Este intercambio de información, por ejemplo, tuvo efectos en varias operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 2020. Una de ellas versó sobre la producción de contenido de explotación sexual infantil que estaba siendo distribuido en diferentes plataformas virtuales y que permitió el arresto de 40 personas en varias provincias españolas. El hecho de que el HSI tenga una oficina en Madrid dentro de su red de delegaciones (62 en 46 países) ha ayudado a agilizar la remisión de informes de asistencia en investigaciones de todo calado.

Directrices del memorando

Pero los lazos entre ambos cuerpos policiales va más allá, ya que el memorando de cooperación formalizó en su momento la creación del primer grupo de trabajo bilateral en toda Europa, creado informalmente en la primavera de 2014. Se trata de la llamada Unidad de Investigación Criminal Transnacional (UCIT). Está integrada por agentes especiales del HSI que colaboran con sus colegas de la UCO (Guardia Civil) y la UDEF (Policía Nacional) para investigar «amenazas comunes».

El documento establece estándares para la selección, capacitación y retención de personal; directrices para el tratamiento de la información compartida; y expectativas con respecto a la financiación y el equipamiento conjunto. El HSI anunció entonces la previsión de establecer centros de operaciones conjuntas independientes tanto con Vigilancia Aduanera como con la Policía Nacional.

Pero que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales no impide que, en ocasiones, se cuestione el marco legal de este trasvase de información policial en los tribunales, como se intuye que la defensa de Zapatero hará durante su declaración de este miércoles en el juzgado. En al menos dos casos conocidos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de Estados Unidos por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial.

Cinco años Así ocurrió, por ejemplo, en noviembre del 2018, cuando un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas con informaciones que nacieron del HSI. En concreto, les implicaron por formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Los americanos reclamaron a la UCO que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

Meses después otro órgano de esa misma audiencia provincial archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaron una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía española, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también, el hecho de que el HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a sus colegas de la UDEF, ya que se la facilitó el pasado 18 de marzo según el último auto del juez.