El Poder Judicial propone archivar la queja de Félix Bolaños contra el magistrado del caso Begoña Gómez

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado Borja Sánchez-Trillo

El promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto este viernes archivar las diligencias informativas abiertas a raíz de una queja que presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el promotor, Ricardo Conde, ha vuelto a plantear dar carpetazo a la queja de Bolaños, aunque la propuesta debe pasar ahora el examen de la Comisión Permanente del CGPJ.

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La Comisión Permanente ya había archivado cuatro quejas contra Peinado el pasado mes de marzo, pero había acordado devolver al promotor las diligencias incoadas a raíz de las quejas de Bolaños contra el juez por su forma de tomarle declaración como testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La primera de esas cuatro quejas que terminaron archivadas mostraba preocupación por la actuación del juez instructor en la causa y criticaba que la abriera a raíz de una denuncia de la asociación ultra Manos Limpias, que había discrepado en reiteradas ocasiones del criterio de la Fiscalía. En ella, la entidad citaba a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación y las filtraciones de información a los medios de comunicación.

Ante ello, el promotor de la acción disciplinaria respondió que el CGPJ tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales y revisar las resoluciones que puedan dictar los juzgados y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que hacer lo contrario «supondría una injerencia en la independencia judicial y que el desacuerdo con una decisión contenida en una resolución judicial debe encauzarse a través de los recursos establecidos en las normas de procedimientos», según informó el órgano de gobierno de los jueces en una nota.

La segunda queja recogía informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado y el promotor replicó que no guardaban ninguna relación con la actuación jurisdiccional de Peinado y que se habían producido en el ámbito personal o privado del juez.

La tercera de ellas denunciaba que el magistrado tomaba decisiones que tenían «apariencia de parcialidad» y fue archivada porque el denunciante no la ratificó.

Y la cuarta se trataba de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a investigados en días y horarios poco habituales.