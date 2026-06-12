El juez Pedraz imputa al abogado del caso Leire que trabajaba para el PSOE

Jacobo Teijelo y Santos Cerdán.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz notificó este viernes al abogado Jacobo Teijelo, representante del exdirigente socialista Santos Cerdán en su causa judicial, que deberá declarar como investigado el próximo 25 de junio, según confirmó Efe. Por el momento, el magistrado no lo integra en la presunta organización para desbaratar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, pero cree que cooperó con los intereses de la trama de Leire Díez.

Una de las claves de la imputación es que Teijelo y Leire se reunieron hasta en dos ocasiones, entre marzo y abril del 2025, en la Fiscalía General del Estado con Diego Villafañe, mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz, tal y como detalló la propia institución a Pedraz. El ministerio público apuntó que, en ambos encuentros, la fontanera fue presentada como una «compañera de despacho» y tuvo «una intervención menor».

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El juez se centró en los contactos de Teijelo con otros investigados de la trama, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al letrado como uno de los articuladores de encuentros cuyo objetivo era obtener información sobre jueces, fiscales y mandos policiales, informa El Correo.

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Otro aspecto relevante sobre la posible vinculación de Teijelo con la red es el cobro de 125.000 euros procedentes de la formación socialista, según consta en los informes de la UCO. Este ingreso, incorporado al sumario de la causa judicial, se repartió en tres facturas publicadas por El Confidencial. La primera, en enero del 2025, alcanzaba los 75.000 euros por honorarios prestados desde el 1 de noviembre del 2024 al 1 de enero del 2025. Las otras dos reflejan dos pagos de 25.000 euros por los trabajos correspondientes a enero y febrero del año pasado, y se firmaron entre febrero y marzo.

Dimisión en Tubos Reunidos

El consejero independiente de la empresa alavesa Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, investigado en el caso Leire, presentó ayer su dimisión. El empresario justificó su salida por la falta de tiempo para involucrarse en una compañía que se encuentra en una situación de concurso de acreedores.