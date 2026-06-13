El Gobierno de Mañueco en Castilla y León tendrá cuatro mujeres y cinco caras nuevas

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia este sábado para informar de la composición de su nuevo Gobierno de coalición con Vox. Nacho Gallego | EFE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres y cinco caras nuevas: los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino; y dos del PP, Cristina Sanchidrián y María Pardo. La Vicepresidencia primera estará ocupada por Carlos Pollán, de Vox, con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Se hará cargo de los servicios sociales vinculados a juventud, familia, infancia y atención a la diversidad y se responsabilizará de las competencias en materia de drogodependencia, inclusión social e inmigración.

Por su parte, la Vicepresidencia segunda la gestionará Isabel Blanco Llamas, del PP, sin cartera y con competencias en vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación, Protección Civil, coordinación con policías locales, espectáculos públicos y mujer. Tal y como recoge Europa Press, Carlos Fernández Carriedo, mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía.

Cristina Sanchidrián (PP), se hará cargo de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que María Pardo se encargará de Educación.

En la Consejería de Presidencia se mantiene Luis Miguel González Gago (PP), mientras que Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Las áreas de los populares se completan con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene Alejandro Vázquez y la consejería de Medio Ambiente y Energía, que será para María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería. Por su parte, Joaquín Antonio Pino (Vox) asume Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Y Alberto Díaz Pico, del partido de Abascal, gestionará Cultura, Turismo y Deporte.