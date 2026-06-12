Zapatero empieza a quedarse sin apoyos políticos
MADRID / LA VOZ
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El hallazgo de sus joyas, la certificación de que valen más de 1,3 millones de euros y el silencio del expresidente desconciertan al PSOE, mientras la izquierda se desmarca12 jun 2026 . Actualizado a las 19:44 h.
El Gobierno mantiene el apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero el entusiasmo de ese respaldo disminuye a medida que se van conociendo datos de la investigación. El silencio del antiguo líder socialista exaspera