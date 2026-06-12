Zapatero empieza a quedarse sin apoyos políticos

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras recibir el premio Rosa Manzano en el congreso federal del PSOE en Sevilla. Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

El Gobierno mantiene el apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero el entusiasmo de ese respaldo disminuye a medida que se van conociendo datos de la investigación. El silencio del antiguo líder socialista exaspera