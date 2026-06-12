Zapatero empieza a quedarse sin apoyos políticos

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras recibir el premio Rosa Manzano en el congreso federal del PSOE en Sevilla.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras recibir el premio Rosa Manzano en el congreso federal del PSOE en Sevilla. Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

El hallazgo de sus joyas, la certificación de que valen más de 1,3 millones de euros y el silencio del expresidente desconciertan al PSOE, mientras la izquierda se desmarca

12 jun 2026 . Actualizado a las 19:44 h.

El Gobierno mantiene el apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero el entusiasmo de ese respaldo disminuye a medida que se van conociendo datos de la investigación. El silencio del antiguo líder socialista exaspera

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