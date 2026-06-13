1.323.915 euros, el valor de las joyas confiscadas y de origen desconocido del expresidente Zapatero

Zapatero, en una captura de vídeo de su última aparición pública. efe

José Luis Rodríguez Zapatero guardaba un auténtico tesoro en la caja fuerte de su despacho. Las joyas intervenidas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 19 de mayo, durante el registro de la oficina del expresidente ordenado en el marco del caso Plus Ultra, fueron tasadas de forma preliminar en 1.323.915 euros. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había encargado un análisis preliminar a la joyería Ansorena, que, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, estudió la naturaleza, autenticidad, valor económico, fabricante y fecha aproximada de elaboración de los efectos confiscados. La tasación de la histórica firma que trabaja para la Casa del Rey, realizada el 8 y 9 de junio, estimó el «valor de reposición» de las joyas, es decir, su valor «en el mercado primario, impuestos incluidos», aunque precisó que los «márgenes comerciales de cada establecimiento» pueden ofrecer diferencias.

collares

Esmeraldas de Zambia y zafiros de Tailandia. La joyería cifró en 278.000 euros la pieza más cara del ajuar. Se trata de un collar de oro blanco de 18 quilates, con una cadena cuajada de diamantes rematada con dos esmeraldas naturales con «origen Zambia». La segunda pieza de mayor importe es otro collar, valorado en 220.000 euros, elaborado en oro blanco, también de 18 quilates, con trece zafiros principales con «origen Tailandia», acompañados por diamantes en talla brillante. Ansorena lo describió como un «delicado diseño vegetal calado». Un tercer collar, tasado en 155.000 euros, está realizado en el mismo metal precioso, adornado con bandas de diamantes y un motivo central en cascada con cinco rubíes naturales. En el lote constan otros siete collares cuya valoración oscila entre 4.000 y 1.200 euros. Uno de ellos es un collar regional formado por colgantes de oro en forma de «Manos de Fátima», según detalla el informe.

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, en una imagen de la UDEF distribuida por la agencia Efe

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pulseras

Diamantes y rubíes. De Zambia también proceden tres esmeraldas naturales engarzadas en una pulsera de oro blanco con diamantes talla brillante, tasada en 95.000 euros y que es la cuarta pieza más valiosa hallada en la caja fuerte del socialista. Los expertos valoraron también otra pulsera de oro de 18 quilates con siete zafiros talla pera provenientes de Tailandia y motivos vegetales calados cuajados por diamantes en 80.000 euros. Una tercera pulsera, del mismo metal que las anteriores, con dos rubíes naturales talla oval y una montura de diamantes, alcanza también gran valor, 72.000 euros.

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sortijas

Tipo «cocktail» y rosetón. La sortija más cara, tasada en 85.000 euros, es tipo cocktail y está fabricaba en oro blanco con una esmeralda natural central procedente de Zambia coronada por diamantes. La segunda con mayor valor, 26.500 euros, es tipo rosetón y está hecha del mismo metal precioso con un rubí natural y diamantes. El resto de sortijas oscilan entre 12.000 y 2.500 euros.

pendientes

«Chandelier». Los pendientes más valiosos, de 80.000 euros, cuentan con cuatro esmeraldas zambianas y diamantes; y otros, en forma de Chandelier, de 70.000, con ocho zafiros tailandeses, acompañados también de diamantes. Un tercer conjunto elaborado con oro blanco, cuatro rubíes naturales y diamantes alcanza un importe de 60.000. El resto de pendientes fueron tasados por importes inferiores a 4.600 euros.