Vota y opina: a raíz del caso Zapatero, ¿crees que debería haber un mayor control sobre los negocios e ingresos de los presidentes de Gobierno?

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra CHEMA MOYA / EFE

El juez del caso Zapatero ha ampliado los cargos contra el expresidente socialista. José Luis Calama abre una pieza separada a la causa Plus Ultra para investigarle por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, en relación a las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz durante el registro practicado el pasado 19 de mayo. Las piezas incautadas han sido tasadas de forma preliminar en unos 1,3 millones de euros y el magistrado sostiene que su origen «en estos momentos no está justificado».

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