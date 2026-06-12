Vota y opina: a raíz del caso Zapatero, ¿crees que debería haber un mayor control sobre los negocios e ingresos de los presidentes de Gobierno?

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REDACCIÓN
ESPAÑA
El juez del caso Plus Ultra ha ampliado los cargos contra el ex jefe de Gobierno, que será investigado también por un presunto delito fiscal y otro de contrabando12 jun 2026 . Actualizado a las 16:57 h.
El juez del caso Zapatero ha ampliado los cargos contra el expresidente socialista. José Luis Calama abre una pieza separada a la causa Plus Ultra para investigarle por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, en relación a las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz durante el registro practicado el pasado 19 de mayo. Las piezas incautadas han sido tasadas de forma preliminar en unos 1,3 millones de euros y el magistrado sostiene que su origen «en estos momentos no está justificado».
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