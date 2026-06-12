Rueda, Rajoy y más de 300 personas acuden a la toma de posesión de Mañueco en Castilla y León

Azcón, Rueda, Rajoy y Mañueco, después del acto de la toma de posesión celebrado ayer en el Parlamento de Castilla y León. NACHO GALLEGO | EFE

Más de 300 personas arroparon ayer a Alfonso Fernández Mañueco en la toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León de la XII Legislatura, la tercera que afronta desde que asumió el bastón de mando de la comunidad en julio del 2019. «Lo hago por tercera vez, algo que no resta ni un ápice de emoción e intensidad a un día enormemente feliz para mí», afirmó el líder popular.

Tras jurar su cargo, Mañueco remarcó que inicia esta nueva etapa con «una gran satisfacción», además de con mucha «responsabilidad e ilusión». También señaló que es consciente de que la sociedad de Castilla y León es «muy exigente».

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Sobre los plazos que maneja para la conformación del nuevo Gobierno autonómico y sobre el nivel de renovación que prevé en él, el mandatario evitó profundizar en estos asuntos y emplazó a los próximos días para ofrecer toda la información al respecto.

Por otra parte, respecto a las recientes reflexiones del papa sobre la inmigración irregular, Mañueco afirmó de forma genérica que, como creyente, comparte «de la A hasta la Z todas y cada una de las reflexiones» del pontífice por considerarlas «agudas y muy intensas».

Entre los invitados, estaban el exjefe del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El primero declaró que confía en que Mañueco siga siendo «un referente de sensatez», y el segundo elogió la gestión de su homólogo en Castilla y León, al que definió como «un gran amigo de Galicia» y una persona que, a su juicio, lo hace «muy bien», para añadir a continuación: «Me alegro mucho de que continúe siendo presidente».

En representación del Ejecutivo central, estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el secretario general de Cooperación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Agustín Torres. Pese a ello, el Grupo Popular criticó la ausencia de miembros del Gobierno de coalición.

Críticas de la oposición

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, criticó a Mañueco por jurar «solemnemente» su cargo como presidente de la Junta sobre el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española «con la misma mano con la que rubricó, hace apenas unos días, un acuerdo que es contrario a ambas normas».