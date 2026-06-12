Renuncia el interventor de la Junta de Andalucía por su vínculo con la corrupción

Miguel Ángel Figueroa Teva Junta de Andalucía | EUROPAPRESS

El interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido este viernes tras conocerse la existencia de vínculos con la trama de la ex militante socialista Leire Díez, quien presuntamente se habría beneficiado de la información que él le facilitó durante su etapa en el Gobierno central.

Fuentes del Ejecutivo andaluz en funciones han confirmado a Efe la renuncia de Figueroa, quien ocupaba el cargo de responsable de la Intervención General andaluza desde principios del 2025, y estaba muy vinculado al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

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Debido a su relación con Fernández y los supuestos vínculos de este con la trama Leire que investiga la Justicia, Figueroa ha decidido dejar su puesto para no perjudicar al Gobierno de Juanma Moreno.

Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se pidió al ya exinterventor que esperase a que pasaran las elecciones del pasado 17 de mayo para dimitir. «Cuando pasaron las elecciones, dimitió. Fue el pasado lunes», han confirmado las mismas fuentes.

Pese a ello, la renuncia de Miguel Ángel Figueroa no se llevó al Consejo de Gobierno de esta semana, de modo que se espera que se despache en la reunión del Consejo de la próxima semana.

Figueroa, cuya renuncia ha sido adelantada por El Independiente, aparece citado de forma expresa en una de las libretas intervenidas a la ex militante socialista por la Guardia Civil, donde Díez anotó de su puño y letra: «Él va a ser nuestros ojos en la SEPI», junto a las siglas MAF, correspondientes a quien entonces ocupaba la Dirección de Participadas III de la SEPI.