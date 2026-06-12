El PP se hace con el control total de la Mesa del Parlamento andaluz sin negociar con Vox

Juanma Moreno, felicitando ayer a Jesús Aguirre. Julio Muñoz | EFE

El Parlamento andaluz empezó ayer su XIII legislatura con la constitución formal de la Mesa, que estará compuesta por cinco miembros del PP y dos del PSOE. El presidente elegido, en segunda votación y con mayoría simple, fue el popular Jesús Aguirre, quien repite cargo respecto a la anterior legislatura. Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía no tendrán voto en el órgano rector de la Cámara, aunque sí voz.

La formación de Abascal no apoyó la propuesta de la presidencia del PP-A, a la espera del avance de las negociaciones que mantienen ambos partidos. Unas conversaciones clave tras la pérdida de la mayoría absoluta —situada en 55 diputados— por parte de los populares en los comicios del 17 de mayo, donde obtuvieron 53 escaños, frente a los 58 de la anterior legislatura.

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En relación a la configuración de la Mesa, el PP no apoyó la presencia de ningún diputado de Vox. Esto contrasta con su postura en la anterior legislatura, cuando contribuyó a que la formación de Abascal ostentara la Vicepresidencia tercera, ocupada por Cristina Jiménez.

Diversos acercamientos

La situación política de Andalucía y Castilla y León, junto con la de Extremadura y Aragón, demuestra que la necesidad de negociar con los voxistas es una constante para el PP.

Hace cuatro días, Vox confirmó contactos entre su líder, Santiago Abascal, y el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Dicho encuentro tuvo lugar en uno de los actos celebrados con motivo de la llegada del papa a Madrid.

No fue el único contacto entre los dos partidos, ya que hace tres días Moreno se reunió en su despacho con el representante de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. Los populares confían en que la semana que viene se puedan producir nuevos avances en las negociaciones. La formación de Abascal insiste en que está concentrada en negociar objetivos políticos más que sillones. Entre ellos, la llamada prioridad nacional.

Cuando se celebre la sesión de investidura —aún no hay ninguna fecha marcada—, si en primera votación no es escogido el presidente de la Junta, Moreno tendría dos meses para cerrar acuerdos y evitar que los andaluces tengan que volver a las urnas.

Gobierno, con o sin Vox

En los comicios del pasado mayo, los populares se quedaron a tan solo dos diputados de la mayoría absoluta. Y Vox logró 15 escaños. Una de las dudas que sobrevuelan el Parlamento andaluz es si los ultraderechistas reclamarán finalmente presencia en el Gobierno de la Junta, aunque en un principio esa no es su prioridad. Fuentes de la dirección nacional del partido confirmaron a Efe que barajan apoyar a Moreno sin necesidad de tener representación en el Ejecutivo si este se compromete a cumplir los acuerdos.

Para Vox, son imprescindibles tanto las medidas pactadas como la previsión presupuestaria y los plazos de ejecución.