El PP cita a Peramato y Grande-Marlaska por sus citas con Leire Díez

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, y la fiscala general del Estado, Teresa Peramato.

El PP citará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscala general del Estado, Teresa Peramato, para que ambos expliquen en comisiones del Senado lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la ex militante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General. La intervención de la responsable del ministerio público será el próximo viernes, 19 de junio.

Tres días antes, el martes 16, está citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior. Sin embargo, Grande-Marlaska no tendrá que comparecer ese día, sino que acudirá a la Cámara Alta con motivo de la investigación del caso Koldo, en una comparecencia que tendrá lugar el 30 de junio.

Leer más: Zapatero busca ahora la nulidad de la causa impugnando el volcado de un teléfono en EE.UU.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, informó de que en otra comisión de investigación, la que indaga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los populares citarán este mes a personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el caso Zapatero. También ha dicho que el ministro Grande-Marlaska es citado por sus «mentiras» sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González ya que las negó y luego se descubrió que tuvieron tres entre septiembre del 2024 y abril del 2025.

Preguntada sobre si el PP se ha planteado volver a citar a Rodríguez Zapatero a la comisión Koldo, en la que ya declaró el 2 de marzo, ha indicado que esperarán a conocer su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, prevista para el 17 y 18 de junio, miércoles y jueves de la próxima semana.