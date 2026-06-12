El portavoz de Zapatero se disculpa por minusvalorar las joyas incautadas al expresidente

Luis Arroyo en una imagen del pasado mes de febrero en una jornada Victor Lerena | EFE

Luis Arroyo es el portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, a cuyo equipo perteneció entre los años 2004 y 2011, primero como miembro de la Secretaría de Comunicación que dirigía Miguel Barroso y, más tarde, como director de Comunicación de la que era ministra de Defensa, Carme Chacón —pareja de su primer jefe—, y del gabinete de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Arroyo, casado, padre de cinco hijos y bien conectado con la actual dirección socialista, es un habitual de las tertulias televisivas. En una de ellas, cuando fue interrogado sobre el hallazgo de las joyas en la caja fuerte de la oficina del expresidente socialista, afirmó que estas tenían escaso valor: «Pues yo qué sé, hay gente que dice que no valen ni 30.000 euros», le respondió a Ana Terradillos en Tele 5. «¿Quién lo dice?», repreguntó la periodista en la primera aparición del portavoz oficioso de Rodríguez Zapatero. «No lo sé», volvió a insistir el consultor en aquella intervención.

Este viernes Arroyo tuvo que rectificar y pidió perdón por «haber inducido al error». En la primera tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a la joyería Ansorena -diamantero de la Casa Real- apunta ahora a una cifra muy superior: alrededor de 1,3 millones de euros, según fuentes cercanas a la investigación. El portavoz de Zapatero, a través de un mensaje en la red social X admitió este viernes su equivocación y aseguró que el expresidente dará explicaciones ante el juez «también sobre eso». Arroyo pidió disculpas especificando que las hacía en su «propio nombre». «Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo», escribió.

Las joyas fueron localizadas en una caja fuerte del despacho de Zapatero en la calle Ferraz, en Madrid, durante las entradas y registros acordadas por Calama dentro de las diligencias sobre el rescate de Plus Ultra. En esa caja, según el inventario conocido, los agentes encontraron 103 piezas: 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos de lujo, según explica Melchor Saiz-Pardo, de Colpisa.

La diferencia entre la primera estimación pública del entorno del expresidente y la valoración preliminar convierte las joyas en un nuevo frente incómodo para Zapatero, que está citado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio ante Calama. La ocultación de este patrimonio en el caso de que no haya sido declarado (ya fuera fruto de una herencia o de regalos de terceros) le sitúa ahora además al borde de una nueva imputación por fraude fiscal, al superar con creces los 120.000 euros.

El juez no atribuyó en su providencia un origen ilícito a las joyas ni fijó aún su valor definitivo. Lo que acordó el pasado 3 de junio fue que se practicara un «análisis preliminar» de los efectos intervenidos «a fin de determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación». La resolución precisaba que esa primera valoración se realiza «sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés».

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, en una imagen de la UDEF distribuida por la agencia Efe

Calama encargó ese examen a Ansorena, histórica joyería madrileña fundada en 1845 y nombrada en 1860 «Joyería y diamantista de la Real Casa». La firma, especializada en joyería, subastas y valoración de bienes, remitió las piedras más relevantes al Instituto Gemológico Español para certificar zafiros, rubíes y esmeraldas auténticas, según fuentes de la investigación.

La providencia exigió además que Ansorena actuara «previo prestación de juramento o promesa» y que la UDEF documentara el trabajo con todos los requisitos necesarios para garantizar la cadena de custodia. El objetivo era que el examen de las piezas quedara incorporado al procedimiento con garantías y pudiera servir, si fuera necesario, para una tasación pericial posterior más completa.

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La explicación inicial del entorno de Zapatero fue que las joyas eran regalos de viajes y herencias familiares de su esposa, Sonsoles Espinosa, y que estaban guardadas en la oficina porque el matrimonio no disponía de caja fuerte en su domicilio actual. Esa versión deberá ser detallada ahora ante el juez si Calama pregunta por la titularidad, procedencia y conservación de las piezas.

El ajuar intervenido incluye 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos de lujo

La cautela judicial sigue siendo relevante. El hecho de que las joyas estén tasadas en torno a 1,3 millones no significa por sí solo que procedan de los pagos investigados ni que estén vinculadas al rescate de Plus Ultra. Pero la diligencia abre una derivada patrimonial en una causa en la que la UDEF sostiene que parte de los fondos analizados terminó en el entorno del expresidente a través de sociedades como Análisis Relevante y Whathefav.

El perdón de Arroyo llega, por tanto, en un momento especialmente sensible. Zapatero está a las puertas de una declaración histórica como investigado y deberá responder por los mensajes que lo sitúan como posible vía de influencia, por los pagos recibidos de Análisis Relevante, por el papel de Whathefav y, ahora también, por el ajuar de 103 piezas que la Policía encontró en la caja fuerte de su despacho.